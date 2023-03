Calcio: dal 2 maggio al 24 giugno corso per allenatori 'Uefa D - dilettante'

Si svolger a Sanremo, dal 2 maggio al 24 giugno, un corso per l’abilitazione ad ‘Allenatore Uefa D - Allenatore Dilettante’. Sarà incentrato sulla formazione di allenatori di giovani calciatori, che andranno ad operare dalla categoria Juniores alle prime squadre fino all’Eccellenza maschile e alla Serie C femminile.

Sarà strutturato in forma modulare e avrà la durata di sei settimane con l’obbligo di frequenza. Ogni modulo sarà articolato in una settimana di lezione (dal lunedì al venerdì dalle 18 alle 22.30 e sabato mattina dalle 9 alle 13). Il carico formativo è di 174 ore ed approfondisce le tematiche relative al mondo del calcio dei grandi, dall’insegnamento della tecnica e tattica calcistica, alla metodologia dell’allenamento, dalla psicopedagogia alla la medicina sportiva e al regolamento di gioco.

Per poter accedere è sufficiente aver compiuto 23 anni ed essere residenti in regione o nelle provincie limitrofe (questo aspetto è specificato ogni volta nei singoli bandi di concorso) del luogo in cui si svolge il corso. Il costo è di 660 Euro. Qualora le richieste di partecipazione fossero superiori ai posti disponibili, il Settore Tecnico, attraverso un’analisi dei titoli presentati, provvederà a stabilire una graduatoria di ammissione per la scelta dei partecipanti.

Sotto il bando da scaricare con tutte le informazioni necessarie all’iscrizione al Corso Uefa D. Tutti gli interessati possono prendere informazioni contattando il Presidente A.I.A.C. Imperia.