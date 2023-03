Arti Marziali: ottimi risultati alla prima uscita agli italiani per il 'Legion Fight Team' (Foto)

Ottimi risultati per la prima uscita ufficiale del ‘Legion Fight Team’, il gruppo scelto nato dal connubio tra l'M.G. Fight Team dei maestri Mirko Grillo e Stefania Armando e l'Indomita Sanremo del maestro David D'Ambrosio.

Il Team ha partecipato ai campionati italiani XFC Spartan Fight a Venezia, schierando 14 atleti di età compresa tra i 10 e i 24 anni. Sotto i risultati più che positivi.

1° POSTO nella categoria prime esperienze per:

●Categoria senior - Samuele Filardo 19 anni 95 kg

1° POSTO nella categoria esperti e vincitori della cintura Spartan Fight per:

●Categoria baby - Chloè Volpe 10 anni 32 kg

●Categoria allievi

- Samuele Cianci 11 anni 36 kg

- Giorgia Aricò 11 anni 47 kg

- Andrea Cusumano 11 anni 50 kg

- Diego Marafioti 11 anni 38 kg

●Categoria senior

- Francesco Blasco 20 anni 63 kg

- Jacopo Zani 23 anni 83 kg

- Matteo Modena 24 anni 84 kg

2° POSTO per:

●Categoria allievi - Manuel Sciarrone 11 anni 30 kg

●Categoria juniores

- Fabrizio Luppino 15 anni 58 kg

- Thomas Cusumano 16 anni 54 kg

●Categoria senior

- Federico D'Ambrosio 23 anni 65 kg

- Moreno Modena 23 anni 79 kg

"Siamo fieri di tutti i nostri ragazzi – dice la dirigenza del team - soprattutto dei nostri cuccioli che ad una prima importante esperienza hanno dimostrato grande caparbietà oltre ad esporre un notevole bagaglio tecnico. Ringraziamo tutti i genitori e gli amici che ci hanno seguito in questa meravigliosa trasferta per il supporto che fuori casa non è mai abbastanza".