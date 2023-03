Elezioni Ventimiglia: Federazione Civica presenta i simboli delle due liste e apre ai frontalieri

“Siamo nati per federare vere liste civiche senza simbolo di partiti - dichiarano - non siamo contro nessuno, neanche contro i partiti, vogliamo andare oltre e non a caso una nostra lista civica si chiamerà proprio “Oltre”, mentre la seconda nostra lista civica sarà “Ventimiglia nel cuore”. Roberto Parodi e la lista frontalieri hanno dimostrato in modo evidente di volere bene alla città e di rappresentare molto bene la categoria dei lavoratori frontalieri. Una lista che parte da persone che si alzano molto presto e con sacrificio affrontano la giornata lavorativa, come molte altre categorie. Oggi i lavoratori di ogni categoria meritano, con le restrizioni economiche che ci sono, di essere aiutati e rappresentati. Guardiamo con interesse ad un progetto costruito insieme. Loro, alcuni rappresentanti dei pescatori dilettanti e degli amanti del mare, con Federazione civica rappresenterebbero tutte le categorie lavorative e i cittadini di Ventimiglia”.