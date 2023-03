A.A.A. 120 infermieri cercasi per l’Asl 1 Imperiese

Sia l’Asl 1 Imperiese che l’Asl 2 Savonese sono carenti di infermieri. Una situazione segnalata alla Regione e ad Alisa.

Da un valutazione dell’ultimo concorso è risultato che i candidati assunti e assumendi dalla graduatoria approvata da Alisa non sono risultati sufficienti alla copertura degli organici.

Per questa ragione è stato deciso di indire un concorso pubblico unificato regionale per l’area del ponente proprio per la ricerca di infermiere. Sia la Regione Liguria che Alisa hanno confermato la volontà di procedere con un concorso unificato per non solo per l’Asl 1 e Asl 2 ma anche per l’Istituto Gaslini con riferimento al progetto comune “Gaslini Diffuso”.

Per questa ragione sono state delineate alcune caratteristiche delle figure ricercate. I posti disponibili sono 436 cosi suddivisi: 120 per l’Asl 1 di cui 36 da destinare ai volontari delle forze armate; 240 per l’Asl 2 di cui 72 per i volontari delle forze armate e ancora 30 per il Gaslini ma per l’Asl 1 di cui 9 volontari delle forze armate e infine 46 Gaslini per l’Asl2 di cui 14 volontari delle forze armate.