Sanremo: ringhiera pericolosa ai Tre Ponti dopo un incidente, la segnalazione di un lettore (Foto)

Un nostro lettore, Andrea Paulicelli, ci ha scritto per segnalarci una situazione pericolosa, alla spiaggia di strada Tre Ponti:

“Di recente è stato installato un piccolo cancello che ne vieta l'accesso, a causa di parti in cemento pericolanti che si vedono ai piedi della ringhiera della strada. È stata urtata mesi fa da un automezzo e ad oggi è ancora piegata e pericolante. Era stato approvato in Consiglio comunale che la spiaggia potesse essere utilizzata con i cani. I lavori fatti l'anno scorso, la sostituzione delle ringhiere, iniziano a dare segni di instabilità, in quanto i montanti sui quali sono montate le ringhiere, sono completamente arrugginiti e addirittura bucati, lavori ben fatti. Anche questo è un pericolo, rischia di cadere tutto di sotto. Chiediamo di provvedere al più presto alla messa in sicurezza delle ringhiere e di ritornare ai cittadini la spiaggia”.