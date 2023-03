Un nostro lettore, Alessandro Van Velsen, ci ha scritto per esprimere il suo apprezzamento per l'efficienza dimostrata da Rivieracqua:

“In particolare avevo bisogno di informazioni relative alla potabilità dell'acqua in una specifica zona di Sanremo (mi riferisco alla problematica relativa all’inquinamento della falda) e la risposta è giunta in tempi brevissimi. Desidero inoltre ringraziare il comando della Polizia Municipale di Sanremo per l'assistenza telefonica ricevuta”.