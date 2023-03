Tre formazioni del Sanremo Rugby di scena a Savona: “Prestazioni di livello contro formazioni prestigiose” (foto)

Le formazioni Under 7/9/11 del Sanremo rugby sono state impegnate nel fine settimana a Savona per l’evento insieme a Province dell’Ovest, Imperia, Rugby Fun e CUS Genova oltre ai padroni di casa. Una giornata di sport e crescita condivisa che ha permesso ai ragazzi di incontrarsi e sfidarsi mettendosi alla prova.

“È stata una bellissima giornata, è sempre bello vedere i bambini giocare a rugby sotto il sole splendente, è un sogno per un educatore - commenta Agostino Minniti, educatore degli Under 9 biancazzurri - dal punto di vista tecnico i ragazzi si sono comportati bene, hanno lottato e giocato insieme come una squadra. Nonostante i numeri contati hanno fatto una prestazione di livello dimostrando di giocare alla pari con altre formazioni prestigiose della Liguria che hanno a disposizione grandi numeri. Il prossimo appuntamento è per il 1° di aprile sul nostro campo di Sanremo dove ospiteremo altre realtà della nostra regione”.