Prima tappa del campionato ligure di enduro, il vallecrosino Riccardo Mazzulla vince la classe Senior due tempi (Foto)

Il vallecrosino Riccardo Mazzulla che corre per il Moto Club Enduro Sanremo del presidente Romano Capacci, domenica scorsa, a Vado Ligure, in provincia di Savona, ha vinto la classe Senior due tempi durante la prima tappa del campionato regionale ligure di enduro, che ha visto 288 partecipanti provenienti da varie parti del Piemonte, della Lombardia e della Liguria.

La competizione, organizzata dal Moto club Segno, era valida per il 2° Memorial Valter Magnone. La gara, che consisteva in tre giri da 36 km ognuno, era composta da una prova in spiaggia e una in collina.

Un ottimo risultato per il giovane pilota residente a Vallecrosia che coltiva questa passione da quando aveva 18 anni. Ora il 26enne si allenerà in vista del Mondiale che si terrà ad Arma di Taggia-Sanremo dal 31 marzo al 2 aprile.