Pallamano, una sconfitta e una vittoria per gli under 17 dell’Abc Bordighera (Foto)

Fine settimana impegnativo per gli under 17 dell’Abc Bordighera.

Sabato scorso i ragazzi dell'under 17 dell'Athletic Bordighera Club Handball hanno affrontato, in trasferta, il Cros de Cagnes Handball. “Partita ostica, subito in salita per l'Abc che conclude il primo tempo 16 a 11, purtroppo a favore dei padroni di casa. Secondo tempo tutto in rimonta per i nostri ragazzi che, sotto di 5 goal, grazie alla forza di volontà arrivano al pareggio: 20 a 20. Purtroppo, nei minuti finali mancano le giuste energie, un po' di fiato corto e la lucidità vacilla. Il Cros de Cagnes non si lascia sfuggire la ghiotta possibilità e, così, surclassa l'Abc. La partita termina con il risultato finale di 29 a 25. Onore ai colleghi francesi" - commenta l’Abc Bordighera.

Domenica scorsa, invece, i ragazzi hanno affrontato la squadra del Vigliano in una partita valida per il campionato italiano under 17. “Una facile vittoria sul campo per l'Abc contro una squadra tutta in crescita, formata da ragazzi decisamente di età inferiore e con pochissima esperienza. Il portiere del Vigliano, che a causa di un malanno non ha potuto giocare, è stato sostituito da un altro ragazzo, decisamente fuori ruolo. I suoi compagni di squadra, in ogni caso, non si sono fatti scoraggiare, hanno affrontato chilometri di trasferta e da veri Combattenti, (volutamente con la c maiuscola), hanno giocato la loro partita. La squadra e lo staff ospiti hanno subito una dura sconfitta sul campo ma sicuramente hanno impartito a tutta la società dell’Abc una lezione di vero sport. Abbiamo tutti da imparare da questi giovani atleti" - sottolinea l’Abc Bordighera - “Come sempre ringraziamo sponsor e supporter”.

Gli sponsor dell'Abc Bordighera sono: Era Food, Riello, Rollando, IR, Fusetti Giardini, Idrotecnica piscine Becagli, Roberto Rodo Fideuram.