Sanremo: oggi al Liceo Cassini l'incontro con l'associazione nazionale Vittime Civili di guerra

Si è svolto oggi, nella sede centrale del Liceo Cassini di Sanremo, l’incontro con l’Associazione Nazionale Vittime Civili di Guerra, con l’ausilio degli artificieri di Genova, e la classe 4 E, sezione Scientifico Esabac.

Le tematiche affrontate, tutte di grande attualità, rientrano nella campagna nazionale promossa da ANVCG “Stop bombe sui civili” e la campagna di prevenzione e sicurezza antimine. Problematica tutt’altro che scontata, ma purtroppo spesso trascurata ormai, la presenza di ordigni bellici sul nostro territorio è di scottante rilievo, in quanto ogni anno una media di 90.000 ordigni ancora inesplosi, risalenti alla prima ma soprattutto alla seconda guerra mondiale, sono rinvenuti in diverse regioni italiana, spesso causando morti e feriti gravi proprio per la mancanza di una conoscenza del pericolo.

L’incontro, pertanto, con le studentesse e gli studenti, ha percorso diverse linee: il riconoscimento dei diversi ordigni, spesso scambiati per giocattoli o per oggetti comuni, le linee di comportamento da seguire in sicurezza (non toccare oggetti sconosciuti, chiamare il 112), fino alla riflessione sugli orrori della guerra, che non termina con il cessare di un conflitto in quanto lascia nei territori strumenti di morte inesplosi e mortali, che colpisce soprattutto i civili e i più indifesi, bambini e giovani. Una strage che continua ai nostri giorni in altre parti del mondo, dove gli ordigni abbandonati o lasciati intenzionalmente con lo scopo di ferire, mutilare la popolazione civile provoca dolore e morte.

Una campagna di prevenzione e protezione di lata valenza civile, se pensiamo che la Liguria è ancora tra le poche regioni segnalata come zona rossa per l’alta presenza di ordigni bellici e che la stima di bonifica nazionale è addirittura nell’ordine di 150 anni per ottenere una eliminazione totale dei residui delle guerre mondiali, atroci ricordi di un conflitto che semina ancora oggi distruzione, mutilazioni e morte, eterna memoria della follia umana della guerra.

La scuola è luogo di formazione e di civiltà, alla sicurezza, alla difesa, ai valori della pace: in questo progetto sono racchiusi i pilastri di una formazione che guarda non solo alle competenze professionali, ma anche alla costruzione di un Sé e di un rispetto dell’Altro, ad un senso di umanità che renda concreti e materiali i valori della Pace e della Tolleranza. In questo il Liceo, grazie all’impegno costante delle Dirigente Scolastica prof.ssa Mara Ferrero, porta avanti la visione di formare i cuori e le menti del domani.

Importante la presenza della sezione ANVCG di Imperia, nella persona del prof. Zaccaro e Renato Silvestri per la presentazione dell’attività degli artificieri sul territorio ligure e nazionale.