Sanremo: al Museo Civico si parla di medioevo simbolico tra araldica ed epica, presentazione di un nuovo volume edito da ‘Lo Studiolo’

Proseguono le attività culturali promosse dalla sezione sanremese della SIDEF, Società Italiana dei Francesisti. Il prossimo appuntamento è fissato per giovedì 16 marzo alle ore 16,30 nella sala consiliare del Museo Civico di Palazzo Nota, che fu sede dell’antico Municipio.

L’argomento dell’incontro verte sull’araldica intesa come un ‘linguaggio figurale’ in grado di comunicare significati più o meno profondi attraverso la precisa iconografia degli scudi fissata nel Basso Medioevo dagli araldi, i funzionari di corte da cui ha preso il nome. Verrà presentato un volume fresco di stampa, ‘Scritti di Araldica e d’Epica’, raccolta di saggi articoli e recensioni scritti nell’arco di un trentennio dallo studioso sanremese Faris La Cola, più noto sulle scene artistiche come Freddy Colt.

Nel volume di quasi 250 pagine si toccano temi molto vari, dai Cavalieri Templari agli stemmi di Re Artù, dai giullari ai poemi del Due-Trecento a sfondo cavalleresco, dall’araldica ‘elfica’ di Tolkien a quella ‘grottesca’ di un genio sanremese come Antonio Rubino. Verrà riservata attenzione all’opera di un iconografo e araldista francese a cui il saggista in parte si è ispirato: Louis Charbonneau-Lassay (1877-1946), autore di un famoso ‘Bestiario del Cristo’ che ha avuto vicende editoriali molto travagliate.

A commentare questo ricco lavoro di ricerca, a cui l’autore si è dedicato fin dalla giovane età, sarà il professore Sergio Castellino, già docente di scienze naturali al Liceo Cassini, e oggi Accademico della Pigna e membro dell’Istituto Internazionale di Metapolitica ‘Joseph de Maistre’.

Al pubblico viene dunque offerto un viaggio tra le tematiche più affascinanti del Medioevo, epoca ricca di suggestioni ma ancora soggetta a molti pregiudizi e luoghi comuni da sfatare. Come dimostra anche il libro in questione, si tratta di secoli nient’affatto “bui”, bensì di un’epoca variopinta ancorché pregna di simboli che restano tuttora da decifrare.

L’incontro, ad ingresso libero, sarà aperto dal saluto della professoressa Graziella Ferrari, fiduciaria di Sanremo della SIDEF.