Inquinamento dell'acqua tra Taggia e Sanremo: nella città dei fiori non è potabile a Verezzo e in alta Valle Armea

La crisi idrica di Sanremo e Taggia, purtroppo, si aggrava con altre due zone in cui non è potabile l’acqua. Si tratta di una decisione presa a scopo precauzionale, e per motivi tecnici legati a manovre di rete, ma non possono usare l’acqua per scopi alimentari i residenti della frazione di Verezzo e dell’alta Valle Armea (da zona carcere a Beusi).

Nel frattempo, il Comune ha predisposto, in collaborazione con Rivieracqua, un piano di rafforzamento dei punti di approvvigionamento. A Poggio è stata posizionata una seconda cisterna fissa mentre ne sono state attivate due a Verezzo e una in zona Beusi, proprio per i motivi sopraesposti.

L’approvvigionamento idrico della casa circondariale viene gestito con il rifornimento di bancali d’acqua da parte della Protezione Civile. Intanto c’è attesa per il nuovo vertice in Prefettura, previsto nel pomeriggio con tutti gli organismi coinvolti. L’attesa c’è anche per l’esito di nuovi campionamenti sia per Sanremo che per Taggia.