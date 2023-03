In giro con la Protezione Civile di Taggia, emergenza acqua e lavoro senza sosta: arrivate anche due maxi cisterne da Regione - videoservizio

È sempre più emergenza acqua su Taggia e la Protezione Civile è in prima linea. I volontari stanno letteralmente facendo gli straordinari per garantire l'acqua potabile a tutta la comunità. Per i volontari sveglia al mattino presto





Da sabato, giorno 1 dell'emergenza, la Protezione Civile si è subito messa in moto e da lunedì, il servizio di acqua consegnata viene garantito anche alle scuole, passando per gli anziani e le persone impossibilitate a muoversi, fino ad arrivare nelle frazioni. Un'attività svolta h24 dai volontari che lavorano senza sosta per rispondere a tutti e garantire anche un solo cestello d'acqua a chiunque ne abbia bisogno.

La giornata inizia presto per la squadra di Taggia e non si sa fino a che ora andrà avanti il lavoro. Solo al mattino, bisogna portare l'acqua nei plessi scolastici: si parla di almeno 10 casse d'acqua per ognuno e a volte anche di più. A questa già considerevole mole di lavoro si aggiunge poi l'urgenza di rifornire l'acqua, in sede o a domicilio, per tutte quelle persone che non sono in grado di potersi rifornire autonomamente in una delle tante cisterne sparse sul territorio. Si viaggia su una media di almeno un centinaio di richieste al giorno per altrettanti cestelli d'acqua da consegnare. Oggi i volontari hanno garantito anche una fornitura d'acqua a Beuzi: due squadre, sei uomini e un mezzo carico con oltre una cinquantina di casse d'acqua è partito alla volta della frazione. In campo anche le maxi botti da Protezione Civile regionale

In questa quarta giornata d'emergenza, sono arrivate anche le botti da 5mila litri l'una, di Regione Liguria, per sopperire ad una sempre più crescente richiesta d'acqua. Le cisterne pensate per situazioni d'emergenza legate alla siccità, sono state 'imprestate' alla Protezione Civile di Taggia dal polo coordinamento di Villanova Albenga della Protezione Civile ligure. A metà mattinata la colonna mobile regionale ha raggiunto l'abitato di Arma di Taggia e in poche manovre, i nuovi serbatoi sono stati posizionati davanti a Villa Boselli e sul lungomare, nello slargo tra i Bagni Germana e i Bagni Vittoria. L'operazione è stata coordinata dalla responsabile Alessandra Cerri, insieme ad alcuni volontari e ha visto la presenza anche del vicesindaco Espedito Longobardi.

Gente in coda per l'acqua ma le cisterne sono spesso vuote L'arrivo delle due maxi botti è la prima risposta ad una cronica carenza d'acqua vissuta dai cittadini che il più delle volte si recano senza successo ai serbatoi messi a disposizione dal Comune di Taggia. Ascoltando le persone in fila con bottiglie, secchi e taniche da riempire, appare chiara la preoccupazione per il perdurare di questa situazione emergenziale dai contorni non troppo chiari.