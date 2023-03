Emergenza idrica a Taggia e Sanremo: come è finito il tricloropropano nei tubi? E per quanto lo abbiamo bevuto?

Mentre la macchina amministrativa è al lavoro per la soluzione pratica al problema, è più che lecito iniziare a porsi interrogativi in merito all’emergenza idrica che ha investito Taggia e Sanremo nel fine settimana. La presenza di tricloropropano nelle falde acquifere di zona desta comprensibile preoccupazione: è sostanza classificata come cancerogena per gli esseri umani dall’Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro e la cosa non può essere ignorata. Tanti, quindi, gli interrogativi per una porzione di Ponente che ora vuole comprensibilmente delle risposte che, per il momento, tardano ad arrivare. Molte le ipotesi sul tavolo per un’emergenza tanto inaspettata quanto di difficile ricostruzione per gli enti che in questi giorni sono al lavoro tra la ricostruzione dei fatti e gli aiuti alla popolazione.

Come ha fatto il tricloropropano a finire nei tubi?

Stando a quanto si apprende da fonti di Rivieracqua, il tricloropropano è sostanza non rilevata dalle consuete analisi per la potabilità, è un parametro rilevante ai soli fini ambientali. La sostanza potrebbe presente nel terreno da tempo, ma sarebbe emersa solamente ora per un rientro del cuneo salino (movimento di acqua dal mare verso l'entroterra attraverso il sottosuolo) con la spinta dell’acqua marina. Sarebbe quindi una sostanza pre esistente e rilevata solamente ora. Anche se, per il momento, non si esclude l’ipotesi di uno sversamento.



Per quanto tempo abbiamo bevuto tricloropropano?

Rivieracqua sostiene che nel 2022 Asl1 ha effettuato campionamenti che non hanno mostrato questi indici di anomalia, ma non si sa con precisione a quando risalga il fenomeno. “Da noi non vengono fatti questi campionamenti - dicono da Rivieracqua - non sono indagini di routine”.

Qualche nodo si potrebbe sciogliere già nelle prossime ore con le nuove analisi e altre verifiche sulle dinamiche che hanno portato alla scoperta di una sostanza sulla quale nel nostro Paese esiste poca letteratura scientifica.