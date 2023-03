Pallavolo: ottimo weekend per l'Imperia Volley, vincono in Serie D sia gli uomini che le donne

Vittoria per entrambe le formazioni dell’Imperia Volley che partecipano al campionato regionale di serie D. La femminile sconfigge al Palasport di Zona San Lazzaro (3-1) le genovesi del Cogovalle, mentre i maschi espugnano (3-2) il campo di Ceparana, nella gara con gli spezzini della Futura Bertoni.

Nei campionati giovanili 14esimo sigillo della formazione U18 e le vittorie delle squadre U14 e U13.

Campionato Regionale Serie D Maschile 15a Giornata

Pallavolo Futura Avis Bertoni - Imperia Volley 2-3

Bella vittoria al tie-break per i ragazzi di Marco Biglieri e Massimiliano Niggi che al termine di cinque tiratissimi set vincono sull’ostico campo degli spezzini della Futura Pallavolo. Per la 16a giornata gli imperiesi ospiteranno sabato alle 21 i savonesi della Clapsy Albisola, capoclassifica della serie D.

Campionato Regionale Serie D Femminile Girone A 17a Giornata

Imperia Volley-Cogovalle 3-1

Si rifanno della sconfitta subita all’andata le giallo/nere imperiesi, imponendosi tra le mura amiche del Palasport di Zona San Lazzaro. Sabato ultimo atto della regular season, al Pala Besio ospiti della Farmacia San Nicolò Albisola, gara ormai ininfluente per la definizione della griglia dei play off alla serie C, che sarà formata da Imperia Volley, Finalmaremola e Acqua Calizzano Carcare (squadre del Girone A) e da Acli Santa Sabina GE, Scuola di Pallavolo Carasco e Volley Scrivia (squadre del Girone B).

Campionato U18 14a Giornata

Imperia Volley-Farmacia San Nicolò Albisola 3-0

Si chiude con il 14 successo in altrettante gare il cammino della formazione U18. Piccola pausa per il capitano Alice Piccione e compagne per preparare al meglio la Final Four del 26 marzo al Palazzetto dello Sport di Imperia.

Campionato U14 14a Giornata

San Pio X Loano-Imperia Volley 3-1

Campionato U13 4a Giornata

Volley Finale-Imperia Volley 1-2

Campionato U13 Young 5a Giornata

San Giovanni Volley Ospedaletti-Caramagna IM Volley 0-3

Campionato U14 CSI 7a Giornata

Nova Volley-Imperia Volley 1-3