Pallavolo: la Grafiche Amadeo batte il Lavagna nello scontro al vertice ed è sola in vetta al campionato

Di fronte al pubblico delle grandi occasioni, con oltre 300 spettatori, la Grafiche Amadeo si è imposta sull’Admo Volley Lavagna, nello scontro al vertice del campionato di Serie C maschile di volley.

I matuziani si sono presentati al completo con: Balestracci, Borro, Brofiga, Cirilli, Antonip, Faraldi, Favarolo, Gazzetta, Giretti, Marchese, Nocino e Reggio Riccardo (allenatore Contini, addetto all’arbitro Alice, dirigente e presidente Privitera. Anche l’Admo Lavagna era al completo con una buona schiera di supporter al seguito.

La gara, arbitrata dalla coppia savonese Rovere-Pagaliero si è presentata subito combattuta e giocata punto a punto ma, nella parte finale del primo set e trascinato da un super pubblico, la Grafiche Amadeo, ha trovato una serie di giocate vincenti chiudendo il set per 25-22. Nel secondo il Lavagna parte alla grande, reagisce subito e, favorito da un calo mentale dei matuziani, si porta avanti di 6 punti e, senza errori, chiude il set per 25-18. I padroni di casa ritrovano concentrazione e gioco vincendo il terzo 25-22, in un set tirato punto a punto ma con le incontenibili schiacciate di Nocino e Torello che hanno fatto la differenza.

Il quarto set vede i matuziani partire alla grande e, con un bel gioco di squadra, chiudere per 25-18, volando al primo posto. “Il campionato è ancora lungo - spiega il presidente Beppe Privitera . ed abbiamo ancora uno scontro diretto contro il Sabazia in casa loro. Però il sogno continua e ricordo che, quella di ieri, è una vittoria di tutto il volley maschile di Sanremo”.