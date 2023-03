Pallamano: vittoria per la squadra femminile senior dell'USD San Camillo Riviera in trasferta a Mougins

Torna subito alla vittoria la squadra femminile senior dell'USD San Camillo Riviera in trasferta a Mougins nell'entroterra di Nizza, contro la locale formazione, per 25/21 "Dopo un primo tempo non all'altezza delle nostre possibilità - ci riferisce il tecnico Antonella Maglio - concluso infatti in svantaggio di cinque lunghezze, nella ripresa migliorando la difesa e con un attacco più preciso abbiamo portato a casa tre punti importanti per la nostra classifica". Con questo successo le imperiesi risalgono per il momento sul terzo gradino del podio. "Come staff tecnico dobbiamo fare i complimenti al nostro portiere - conclude il tecnico - Laura Daprelà che nonostante l'infortunio al polso è stata la vera protagonista di questa partita con ottime parate, riuscendo a neutralizzare anche due rigori".

Formazione: Sara Atzori reti 2, Raffaella Broi 3, Sofia Carenzo, Valentina Cigna 1, Laura Daprelà portiere, Chiara Giordano 2, Alessia Moisello 1, Alice Olivieri, Clara Pellicari, Chiara Repetto 10, Maria Traverso 6.

Allenatore: Antonella Maglio. Dirigenti : Domenico Bonsignorio -Ksenija Susa