Calcio, tanti impegni per i ragazzi della Polisportiva Vallecrosia Academy (Foto)

Settimana impegnativa per la Polisportiva Vallecrosia Academy. Tante competizioni hanno coinvolto i ragazzi biancorossi.

“Sono stati molti gli incontri disputati nell’arco di tutta la settimana andati in scena, la maggior parte in casa, soprattutto nella giornata di sabato e nella mattinata di domenica. Diverse le squadre ospitate al campo ‘Zaccari’ di Camporosso: Oneglia, Taggia, Real Santo Stefano, Salesiani Vallecrosia, Golfo Dianese, Ventimiglia, San Bartolomeo, Dolceacqua” - fa sapere la Polisportiva Vallecrosia Academy - “Tanti i momenti di confronto tra gli atleti, che hanno permesso agli istruttori biancorossi di fare una valutazione sull’andamento della preparazione generale dei ragazzi e il loro livello di apprendimento. Il bilancio è risultato positivo. I vari tecnici della società sono, infatti, molto soddisfatti del lavoro fatto e del percorso formativo svolto finora”.

“Le 'grandi' leve sono uscite in trasferta: sabato pomeriggio il Ceriale Calcio ha ospitato i Giovanissimi 2008, che hanno disputato una buona prima parte di gara, ma poi hanno ceduto sotto l’incalzare degli avversari. La partita è finita 5 a 2 per i padroni di casa. I marcatori biancorossi sono stati Felice Torres Janer e Saqat Yassine” - dice il Vallecrosia Academy - “Gli Allievi 2006, invece, domenica mattina in trasferta sul campo del Cisano, si sono resi protagonisti di un’ottima prestazione. I biancorossi hanno così portato a casa una bella vittoria. Il risultato finale è stato 1 – 2. I marcatori biancorossi sono stati Darius Megyeri e Tommaso Salvaterra”.