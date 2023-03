Calcio femminile, undicesima vittoria consecutiva per le Sanremo Ladies: sconfitto il Superba

Undicesima vittoria consecutiva per le Sanremo Ladies, che ieri hanno sconfitto il Superba Calcio Femminile per 1-9, durante la partita valida per l'undicesima giornata del campionato di eccellenza di calcio femminile.

Continua la scia positiva delle ragazze guidate da mister Ivan Busacca, che vincono grazie ai cinque gol di Cerato, alla doppietta di Lercari e alle reti di Mariotti e Marcucci. “E’ una vittoria importante per continuare il percorso netto in questo campionato e per rafforzare la nostra prima posizione in classifica. Anche in una partita che in apparenza era semplice, le ragazze si sono comportante benissimo. Già nel primo tempo hanno chiuso la partita sul 5 a 1. È molto importante la concentrazione e l'attenzione che hanno durante le partite, anche se alcune sono relativamente più semplici di altre. Elisa Cerato è capocannoniere del campionato” - commenta il presidente Simone Ricci - “Adesso ci aspettano due partite molto importanti. Una sarà venerdì sera a Pian di Poma alle 20 contro il Busalla. Poi riposeremo la giornata successiva e, infine, concluderemo il campionato domenica 2 aprile contro il Vado, la nostra diretta rivale. Sarà una partita fondamentale per vedere se riusciamo a concludere questa stagione con il successo ottenuto finora in campionato. Siamo la squadra prima in classifica di Sanremo che si gioca l’accesso in serie C, anche se nel femminile. È un risultato molto importante pure per la città. Facendo una ricerca, inoltre, risulta che in Italia vi sono sette squadre, tra maschile e femminile, ad aver vinto tutte le partite dei rispettivi campionati e noi siamo tra queste e in Liguria e in tutto il nord d’Italia siamo, infine, l’unica squadra, tra tutti i campionati maschili e femminili, ad aver vinto tutte le partite. Un risultato che dà merito al mister e soprattutto alle ragazze, ciò significa che stiamo lavorando nella giusta direzione. Ringraziamo per il supporto e il sostegno le aziende partner della squadra: Unoenergy, Cantieri degli Aregai, l’associazione STEAMIAMOCI e FISIOMED che con la sua professionalità e competenza consente alle atlete di essere sempre in forma”.

Le Sanremo Ladies torneranno in campo il 17 marzo alle 20 per affrontare il Busalla.