Taggia: acqua inquinata, le opposizioni chiedono un consiglio comunale straordinario

Le opposizioni consiliari di Taggia chiedono un consiglio comunale straordinario in merito all'emergenza idrica degli ultimi giorni.

“A seguito dell’emergenza idrica che ha colpito il Comune di Taggia, come gruppo “Progettiamo il futuro” abbiamo richiesto, unitamente agli altri gruppi di minoranza “Progetto comune” e “L’alternativa”, la convocazione di un consiglio comunale straordinario nel quale discutere in maniera ampia e approfondita tutti i dettagli legati a questa situazione emergenziale - scrivono in una nota - riteniamo infatti doveroso che la vicenda sia analizzata da tutti i consiglieri comunali sia per garantire la massima trasparenza di informazione verso gli abitanti del Comune, sia per valutare eventuali azioni e soluzioni utili non solo a superare l’emergenza ma anche a garantire, in futuro, la sicurezza delle nostre risorse idriche, bene primario che deve sempre essere tutelato e salvaguardato con il maggior impegno possibile. In questo momento di difficoltà per i cittadini del comune di Taggia, ci rendiamo pienamente disponibili a collaborare con l’Amministrazione comunale per minimizzare e superare i disagi dovuti all’emergenza, con il più ampio spirito di cooperazione necessario in questo momento di difficoltà”.