Tutti gli appuntamenti e manifestazioni da lunedì 13 a domenica 19 marzo in Riviera e Côte d'Azur

LUNEDI’ 13 MARZO



IMPERIA

9.30. Per Giornata Internazionale della Donna, ‘Dita di Dama’: monologo di Laura Pozone tratto dal romanzo di Chiara Ingrao. Momento di condivisione sulla storia delle donne e la condizione femminile, insieme alle studentesse e agli studenti, con l’insegnante Gabriella Badano e Susanna Bernoldi referente A.I.FO. Teatro della Società Operaia di Mutuo Soccorso in via Santa Lucia 14 a Oneglia

9.30-12.30. Apertura di Villa Grock (lunedì e venerdì 9.30 /12.30, sabato, domenica h 18.30/22.30. Villa Grock in via Via Fanny Roncati Carli (più info)



ENTROTERRA

TRIORA

14.30-18.00. Apertura del Museo Etnografico e della Stregoneria: nelle 15 sale viene ricordato il processo alla stregoneria tra il 1587 e il 1589 (aperto tutti i giorni h 14.30/18, sabato, domenica e festivi anche h 10.30/12). Museo Etnografico, corso Italia 1 (più info)

FRANCIA

NICE



18.00. Per la rassegna delle ‘Giornate del cinema italiano’, proiezione dei film Siccità . Espace Magnan, rue Louis de Coppet 31, fino al 28 marzo (più info)





Per conoscere tutti gli eventi di oggi in Costa Azzurra cliccare su www.montecarlonews.it



WORK IN PROGRESS...

MARTEDI’ 14 MARZO

SANREMO



16.00. Per i ‘Martedì Letterari’, in collaborazione con ANMI Associazione Nazionale Marinai d’Italia) il Pres. Naz ANMi, l’Ammiraglio Pierluigi Rosati introduce la figura dell’ammiraglio Luigi Rizzo eroe di guerra, insignito di due medaglie d’oro al valore militare. Graziella Lo Vano nel suo libro ‘La laguna taceva’ propone la vita privata di Rizzo e della sua famiglia e l’incontro con quella che diverrà la compagna di vita Giuseppina Marinaz. Teatro dell’Opera del Casinò, ingresso libero sino ad esaurimento posti



VENTIMIGLIA



15.30-17.30. Primo appuntamento del corso di Geopolitica sul tema ‘La globalizzazione’ tenuto dal Prof. Giancarlo Memmo, docente in pensione, dell’Istituto Fermi Polo Montale di Ventimiglia. Sede dell’Università della terza Età in Via Sottoconvento 84



ENTROTERRA

TRIORA

14.30-18.00. Apertura del Museo Etnografico e della Stregoneria: nelle 15 sale viene ricordato il processo alla stregoneria tra il 1587 e il 1589 (aperto tutti i giorni h 14.30/18, sabato, domenica e festivi anche h 10.30/12). Museo Etnografico, corso Italia 1 (più info)

FRANCIA

MONACO



18.30. In occasione della Giornata Nazionale del Paesaggio 2023, conferenza di uno dei più prestigiosi esperti sui Grandi Alberi, l’Agronomo e Fitopatologo di rinomanza internazionale Daniele Zanzi, sul tema ‘Alberi Monumentali e Paesaggio’. Auditorium dell’Agora, Maison Diocésaine di Monaco, rue Bellevue 18 (prenotazioni a questo link)

20.00. Concerto di beneficenza a sostegno dell'associazione Monaco Disease Power. Théâtre des Variétés (più info)



20.00. ‘L'Importance d'Etre Constant’ (L'importanza di chiamarsi Ernesto’) di Oscar Wilde con Evelyne Buyle, Olivier Sitruk, Delphine Depardieu, Arnaud Denis o Jeoffrey Bourdenet, Marie Coutance, Nicolas Dubois, Olivier Lamoille, Gaston Richard e Fabrice Talon. Théâtre Princesse Grace (più info)



NICE



18.00 & 20.30. Per la rassegna delle ‘Giornate del cinema italiano’, proiezione dei film: Welcome Venice (h 18) + Qui rido io (h 20.30). Espace Magnan, rue Louis de Coppet 31, fino al 28 marzo (più info)







MERCOLEDI’ 15 MARZO



SANREMO



9.00-17.00. Evento di chiusura del progetto Interreg-Alcotra ANTES. dedicato ai fiori eduli ed alle erbe aromatiche con contest gastronomico che coinvolge tre Istituti alberghieri: Ruffini-Aicardi di Taggia (IM) e Colombatto e Beccari di Torino Villaggio dei fiori di Sanremo, Strada Tiro a Volo 3 (info e programma a questo link)

16.00. Nell’ambito del progetto ‘Il Cinema come Bussola Generazionale’ a cura del liceo Cassini in collaborazione con il regista Lorenzo Corvino, proiezione film Atlantide’ del regista Yuri Ancarani con interventi di esperti. Roof 1 del Teatro Ariston, ingresso libero

16.45. Pomeriggio dedicato ai ‘Piccoli Lettori’ condotti da Ilaria Maestratralefiabe. Giardini di Villa Ormond, info e prenotazioni Talea.associazionesanremo@gmail.com

21.00. ‘U Nostru Giargun: conoscerlo divertendosi’: divertenti incontri per Sanremaschi e Sanrefemmine di tutte le età organizzati dalla Compagnia Stabile Città di Sanremo. Sede della Compagnia in Piazza Cassini 13, partecipazione libera (tutti i mercoledì fino al 10 maggio)

IMPERIA



19.30-21.00. Corso di Difesa Personale femminile a cura dell’Ok Club Imperia: prima lezione teorica tenuta da uno psicologo e da un avvocato. Sede dell’Ok Club in via XXV Aprile 72 (ogni mercoledì sino al 10 maggio, info 338 4906187



ENTROTERRA

TRIORA

14.30-18.00. Apertura del Museo Etnografico e della Stregoneria: nelle 15 sale viene ricordato il processo alla stregoneria tra il 1587 e il 1589 (aperto tutti i giorni h 14.30/18, sabato, domenica e festivi anche h 10.30/12). Museo Etnografico, corso Italia 1 (più info)

FRANCIA

MONACO



18.00. Conferenza ‘Le avventure di caccia del Principe Alberto I di Monaco, pioniere dell'ecologia’. Museo di Antropologia Preistorica (info)

18.30. Incontro con Constantin Sigov, filosofo ucraino, che discuterà con Robert Maggiori, filosofo e membro fondatore delle Rencontres Philosophiques de Monaco, del suo libro ‘Quand l'Ukraine se lève : la naissance d'une nouvelle Europe’, pubblicato nel 2022. Biblioteca Louis Notari della Mediateca di Monaco (info)

NICE



15.30, 18.00 & 20.30. Per la rassegna delle ‘Giornate del cinema italiano’, proiezione dei film: Interdit aux chiens et aux italiens (h 15.30) + Corro da te (h 18) + E noi come stronzi rimanemmo a guardare (h 20.30). Espace Magnan, rue Louis de Coppet 31, fino al 28 marzo (più info)







GIOVEDI’ 16 MARZO



SANREMO

16.30. Presentazione del libro ‘Scritti di Araldica e di Epica’ di Faris La Cola. Interviene insieme all’autore il Prof. Sergio Castellino. Museo Civico di Sanremo in Piazza Nota, ingresso libero

21.00. ‘La scrittura solistica ai limiti delle possibilità esecutive’: concerto dell’Orchestra Sinfonica di Sanremo diretta dal M° Hakan Sensoy e con Artem Kuznetsov e Uladzislau Khandohi al pianoforte. In programma musiche di Colasanti e Rachmaninov. Teatro dell’Opera del Casinò (più info)



IMPERIA

15.00-18.00. Apertura del Museo di arte contemporanea (Maci). Villa Faravelli sull’Aurelia (giovedì h 15/18, sabato h 9.30/12.30)



19.00. Presentazione libro ‘Punto e a Capo – Storia ed evoluzione di mafia e antimafia in Liguria’ tenuta da Alberto Lari, Procuratore Capo di Imperia, e da Michele Di Lecce, già Procuratore di Genova e Direzione Distrettuale Antimafia + alle 20.30, Cena della legalità preparata dalla SPES di Ventimiglia su prenotazione al numero 347 0163804). Evento a cura di ‘Libera Imperia’. Sala Biblioteca Suore Clarisse, Via Santa Chiara 3

VENTIMIGLIA

16.45. Per il ciclo ‘Leggere sul territorio’, presentazione della guida ‘111 luoghi della Riviera dei Fiori che devi proprio scoprire’ di Alessandra Chiappori e Stefano Ascheri. Dialoga con gli autori Diego Marangon. Al termine degustazione di prodotti locali. Locali dell’Antiquarium in Corso Genova 134, ingresso libero sino a esaurimento posti

20.00. Per dare un messaggio di forza e unione del territorio, serata conviviale con ‘Menu dell'Olio Nuovo’ proposta da tre brigate di tre ristoranti: Marixx di Ventimiglia San Giorgio di Cervo e la Conchiglia di Arma di Taggia. Ristorante Marixx, Passeggiata G. Marconi, 5, info e prenotazioni 0184 840483



ENTROTERRA

CASTELLARO

17.00. Convegno promosso dal Gruppo Cozzi Parodi per discutere il tema dell’etica del risparmio energetico con la partecipazione in qualità di numerose autorità politiche ed esperti del settore. Sala Meeting del Castellaro Golf Resort in Strada per i Piani 1 (più info)

TRIORA

14.30-18.00. Apertura del Museo Etnografico e della Stregoneria: nelle 15 sale viene ricordato il processo alla stregoneria tra il 1587 e il 1589 (aperto tutti i giorni h 14.30/18, sabato, domenica e festivi anche h 10.30/12). Museo Etnografico, corso Italia 1 (più info)

FRANCIA

MONACO



19.00. Conversazione dal titolo ‘Sognare’ organizzata da Les Rencontres Philosophiques de Monaco. Théâtre Princesse Grace (più info)



20.00. Per il Festival Printemps des Arts de Monte-Carlo, recital di Thomas Ospital’, titolare del grande organo della chiesa di Saint-Eustache a Parigi. Chiesa Saint-Charles (più info)

20.00. Omaggio a Renato Carosone con Lorenzo Hengeller al piano e Gianfranco Campagnoli alla tromba. Evento a cura de La Dante Monaco. Théâtre des Variétés (più info)

NICE

18.00 & 20.30. Per la rassegna delle ‘Giornate del cinema italiano’, proiezione dei film: Ariaferma (h 18) + Le Otto Montagne (h 20.30). Espace Magnan, rue Louis de Coppet 31, fino al 28 marzo (più info)





VENERDI’ 17 MARZO



SANREMO

11.00. ‘Tour Ariston’: visita guidata dietro le quinte e nella storia del teatro Ariston, il più celebrato d’Italia (5 euro). Ritrovo nella hall del Teatro Ariston (più info)

16.00. Per l’Unitre, conferenza di Ursula Salghetti Piacenza dal titolo ‘Miss Ellen Ann Willmott (1858 – 1934) ed il suo giardino di Boccanegra’. Sala consiliare del Museo Civico in Piazza Nota (più info)



17.00. Convegno ‘Floricoltura e Agricoltura a Ponente’ a cura della Società di Mutuo Soccorso: giornata di approfondimento sulle prospettive economiche e sociali del settore primario sul tema Storia, presente e futuro della Floricoltura in Provincia di Imperia. Sala della Federazione Operaia Sanremese Via F. Corradi, 47 (locandina)

20.30. ‘Terroni - Italian Singing Dinner’: dinner show con musica e intrattenimento ispirato alla storia delle cene cantate con il meglio della musica italiana di sempre, intervallata da momenti di folklore e spettacolo (tutti i venerdì). Ristorante Strambò a Portosole (info)

21.00. ‘Io sono il peggiore’: il nuovo spettacolo di Beppe Grillo. Teatro Ariston (più info)

IMPERIA

21.00. Concerto (Neo)Classico dell’orchestra Carlo Felice di Genova diretta dal maestro Wolfram Christ. In programma musiche di Mozart, Prokof'ev. Duomo di Porto Maurizio, ingresso gratuito fino ad esaurimento posti

VENTIMIGLIA

21.00. ‘Viola e il Barone’: reading di Paolo Hendel su testi di Italo Calvino con musiche di Renato Cantini e Michele Staino. Teatro Comunale (info e acquisto biglietti a questo link)

VALLECROSIA

10.00. Giornata Nazionale della Festa della Bandiera a cura della sezione territoriale Imperia-Sanremo dell’Associazione Nazionale Cavalieri al merito della Repubblica Italiana: alzabandiera alla presenza del Consiglio comunale dei ragazzi dell’Istituto Comprensivo A. Doria e degli alunni del Centro nazionale Opere Salesiane. Partecipa la Banda musicale ‘Città di Ventimiglia’. Lungomare Guglielmo Marconi, Largo Marinai d’Italia

BORDIGHERA



10.00. Proiezione del progetto ‘Formare gli sguardi: Educazione al linguaggio visivo e cinematografico attraverso le lenti dell’inclusività’ con presentazione film di Susanna Nicchiarelli ‘Chiara’ + tavola rotonda con la regista e altri ospiti. Evento a cura di Women in Film, Television & Media Italia insieme all'Istituto Fermi-Polo-Montale di Ventimiglia. Cinema Olimpia



IMPERIA

9.30-12.30. Apertura di Villa Grock (lunedì e venerdì 9.30 /12.30, sabato, domenica h 18.30/22.30. Villa Grock in via Via Fanny Roncati Carli (più info)

17.30-21.30. Apertura del Museo navale: ‘show delle stelle’ al Planetario con possibilità si ammirare oltre 6 mila astri, la Luna e i pianeti, la volta celeste dalla Terra, dalla Luna o da una stazione spaziale. Museo navale e Planetario in Calata Anselmi (più info)



SAN BARTOLOMEO AL MARE

18.00. Corso di primo soccorso sul tema ‘Le patologie tempo dipendenti’ a cura della Croce d’Oro di Cervo (cinque incontri al venerdì sino al 24 aprile a ingresso libero). Centro Sociale Incontro di Giardini I maggio 7

ENTROTERRA

CAMPOROSSO

20.30. ‘Dell’Arte Contagiosa’: viaggio artistico-teatrale dedicato a Dante Alighieri presso la sala Tigli del Centro polifunzionale Giovanni Falcone, ingresso libero



MOLINI DI TRIORA

19.30. Nell'ambito della rassegna ‘Agriteatro’, il Teatro dell'Attrito porta in scena lo spettacolo ‘Dalle fabbriche alle piazze’ con Pier Di Pasqua e Renato Donati. Spettacolo preceduto da una degustazione di prodotti tipici. Agriturismo ‘La Fontana dell'Olmo’ in frazione Agaggio, info e prenotazioni al 349 7895886

TRIORA

14.30-18.00. Apertura del Museo Etnografico e della Stregoneria: nelle 15 sale viene ricordato il processo alla stregoneria tra il 1587 e il 1589 (aperto tutti i giorni h 14.30/18, sabato, domenica e festivi anche h 10.30/12). Museo Etnografico, corso Italia 1 (più info)

FRANCIA

BEAUSOLEIL



21.00. ‘II Classicismo per pianoforte e orchestra’: concerto dell’Orchestra Sinfonica di Sanremo diretta dal M° Giancarlo De Lorenzo e con Michel Bourdoncle, Claudia Péres e Mathis Cathignol al pianoforte. In programma musiche Haydn, Mozart, Beethoven

MONACO

20.00. Per il Festival Printemps des Arts de Monte-Carlo, Le Trio Bernold propone un concerto altamente ludico attraverso il Children’s Corner scritto da Debussy per sua figlia Chouchou e gli játékok di György Kurtág. Museo Oceanografico di Monaco (più info)

20.00. ‘La traviata’ di Verdi. Opera, direzione musicale Massimo Zanetti, scenografia Jean-Louis Grinda. Salle Garnier dell’Opera di Monte-Carlo (più info)

NICE

18.00 & 20.30. Per la rassegna delle ‘Giornate del cinema italiano’, conferenza ‘Caravaggio, quando la verità rende liberi’ di Sophie Salviati (h 18) + proiezione dei film: L’Ombra di Caravaggio (h 20.30). Espace Magnan, rue Louis de Coppet 31, fino al 28 marzo (più info)



20.30. ‘La Donna Barroca’: concerto dell'Ensemble Baroque de Nice invite F.-E. Comte et Le Concert de l'Hostel Dieu. Oeuvres de B. Strozzi, L. Leonarda, F. Caccini, A. Bembo (più info)



SABATO 18 MARZO



SANREMO



10.30-12.00. Corso di Massaggio infantile’ condotto dall’ostetrica Valentina Guglielmetti, insegnante di massaggio infantile in formazione presso l’AIMI (primo di 5 incontri gratuiti). Sede del Cav in Corso Cavallotti 250, fino al 25 marzo, info 388 5880418

16.00. Inaugurazione anno giudiziario per il Tribunale Ecclesiastico Diocesano. Battistero di San Giovanni B. in Piazza San Siro 51 (locandina)

17.10. Arrivo in via Roma dell’edizione 114 della ‘Classicissima’ Milano-Sanremo dopo un percorso di 294 km partito da Abbiategrasso (più info)



23.30. Bay Music Saturday: format creato per divertirsi a ritmo delle migliori hit di musica pop e dance del momento fino a tarda notte, in riva al mare sotto le stelle. Bay Club, Corso Trento-Trieste 12, info +39 348 3984066 (più info)



IMPERIA

9.30-12.30. Apertura del Museo di arte contemporanea (Maci). Villa Faravelli sull’Aurelia (giovedì h 15/18, sabato h 9.30/12.30)

15.00-18.00. Apertura di Villa Grock (lunedì e venerdì 9.30 /12.30, sabato, domenica h 15/18). Villa Grock in via Via Fanny Roncati Carli (più info)

17.30-21.30. Apertura del Museo navale: ‘show delle stelle’ al Planetario con possibilità si ammirare oltre 6 mila astri, la Luna e i pianeti, la volta celeste dalla Terra, dalla Luna o da una stazione spaziale. Museo navale e Planetario in Calata Anselmi (più info)



21.00. ‘Funny Money’: commedia di Ray Cooney messa in scena dalla compagnia del Ramaiolo. Società operaia a Oneglia, info 339 6267110

21.15. ‘Le Donne baciano meglio’ spettacolo teatrale di e con Barbara Moselli messo in scena dalla Compagnia teatrale NIM Neuroni in Movimento. Regia di Marco Taddei. Teatro de ‘Lo Spazio Vuoto, Via Bonfante 37 (più info)

VENTIMIGLIA

9.00. Mercatino creativo, artistico e di artigianato in Via Aprosio a sostegno del ‘Progetto Infanzia’ della Scuola di Pace (ogni terzo sabato del mese)

BORDIGHERA

8.30-13.00. Mercato Campagna Amica di Coldiretti in via I Maggio (ogni sabato)

14.30-17.30. Laboratorio di Scrittura autobiografica (4 incontri) ‘Le stagioni della vita’ con Mary Del Barba e Daniela Bruno, conduttrici di Corsi di scrittura dal 2016. Sede dell’associazione Grazie don Bosco a Borghetto San Nicolò in Via San Sebastiano, info 320 0221011

OSPEDALETTI

8.00-19.00. Mercatino di Antiquariato, Collezionismo e modernariato a cura di Eventi Free e Antico Doc. Corso Regine Margherita

DIANO MARINA

10.00. ‘Trofeo Primavera’ di vela Classe Optimist. Specchio acqueo dianese, anche domani (più info)



ENTROTERRA

DOLCEACQUA



10.00. Torneo Padel Dolceacqua: sfida tra la squadra del Comune di Dolceacqua e la squadra del Comune di Monaco. Tennis Club Dolceacqua

TRIORA

10.30-18.00. Apertura del Museo Etnografico e della Stregoneria: nelle 15 sale viene ricordato il processo alla stregoneria tra il 1587 e il 1589 (aperto tutti i giorni h 14.30/18, sabato, domenica e festivi anche h 10.30/12). Museo Etnografico, corso Italia 1 (più info)

PERINALDO



21.00. ‘Perinaldo al cioccolato’: weekend per assaporare e conoscere i profumi del Territorio e scoprirne i segreti con apertura gratuita dell’Osservatorio Cassini + Cene a tema menù tipici nei caratteristici ristoranti, enoteche e agriturismi aderenti alla manifestazione, arricchiti con piatti a base di cioccolato (locandina con il programma)



FRANCIA

MONACO

20.00. Per il Festival Printemps des Arts de Monte-Carlo, concerto dal titolo ‘La Diane Française’ con Stéphanie-Marie Degand. Museo Oceanografico di Monaco (più info)

NICE

14.00, 15.45, 18.00 & 20.30. Per la rassegna delle ‘Giornate del cinema italiano’, proiezione dei film: Il Legionario (h 14) + Welcome Venice (h 15.45) + E noi come stronzi rimanemmo a guardare (h 18) + La Cena Perfetta alla presenza del regista (h 20.30). Espace Magnan, rue Louis de Coppet 31, fino al 28 marzo (più info)



DOMENICA 19 MARZO



SANREMO



10.00. Partenza della Granfondo Sanremo-Sanremo, ‘la Classicissima’ coinvolge la capitale del ciclismo italiano in contemporanea con la Milano–Sanremo dei professionisti. Lungomare Salvo d’Acquisto (il programma a questo link)



19.30. Super Karaoke animato da Alex Penna: fino a mezzanotte ci si potrà esibire sulle più belle canzoni italiane e internazionali con un impianto audio e luci da jam session e 7 mega schermi a disposizione del pubblico per intonare i brani. Mamely di via Gioberti 37

IMPERIA

15.00-18.00. Apertura di Villa Grock (lunedì e venerdì 9.30 /12.30, sabato, domenica h 15/18). Villa Grock in via Via Fanny Roncati Carli (più info)

15.00-18.00. Apertura del Museo navale: ‘show delle stelle’ al Planetario con possibilità si ammirare oltre 6 mila astri, la Luna e i pianeti, la volta celeste dalla Terra, dalla Luna o da una stazione spaziale. Museo navale e Planetario in Calata Anselmi (più info)



17.00. I ‘Cattivi di Cuore’ portano in scena lo spettacolo pluripremiato ‘Il raccolto’, con Giorgia Brusco e Chiara Giribaldi per la regia di Gino Brusco. Teatro dell'Attrito, info e prenotazioni al numero 329 4955513



VENTIMIGLIA



9.00. Tra fiabeschi borghi e grange abbandonate: escursione nella Val Roja in compagnia della guida GAE AIGAE Antonella Piccone (10 euro). Ritrovo a Ventimiglia (più info)



16.00. ‘Bimbo Blu’: spettacolo per i più piccoli a cura del Teatro Scalzo. Teatro Comunale (info e acquisto biglietti a questo link)

BORDIGHERA



7.30-17.30. Fiera delle Anime: fiera promozionale con bancarelle, street food e sorprese ed animazioni a misura di bambino, tra cui la fattoria didattica con i suoi animali + alle 11, musica con le note di una band itinerante e alle 15 con un gruppo, sempre dal vivo. Spianata del Capo



TAGGIA



18.00. Per ‘Banchéro Cafè’, presentazione del libro ‘Solitamente scrivo sui muri’ (Antea Edizioni), con prefazione di Pino Petruzzelli: le poesie di Laura Trimarchi e il flauto di Elena Cecconi. Teatro del Banchero, Palazzo Soleri, Via Soleri 12, info 0184 461063

DIANO MARINA

10.00. ‘Trofeo Primavera’ di vela Classe Optimist. Specchio acqueo dianese (più info)

17.00. Inaugurazione mostra ‘Facoltà Plastica’ degli artisti Piero Gilardi e Pino Pinelli. Sala Mostre e Convegni ‘R. Falchi’ del Palazzo del Parco, fino al 16 aprile (tutti i giorni h 16/19, domenica e festivi su appuntamento)

ENTROTERRA

APRICALE

10.00. Mercatino artigianale in piazza Vittorio Emanuele (ogni terza domenica del mese)



CAMPOROSSO

9.00-19.00. ‘Mercatino degli hobbisti e del brocante’ in piazza Garibaldi e ai giardini pubblici di Piazza D'Armi (ogni terza domenica del mese)



PERINALDO



10.00-18.00. ‘Perinaldo al cioccolato’: weekend per assaporare e conoscere i profumi del Territorio e scoprirne i segreti con stand, visite guidat . Area manifestazioni (locandina con il programma)

11.30-13.00. In attesa dell’equinozio sulla Meridiana, Osservazioni del Sole ai telescopi e sulla meridiana in coincidenza con il transito del Sole. Meridiana della Visitazione, partecipazione libera



PORNASSIO



10.00. ‘Walk & Wine’: camminata con degustazione partendo da Ponti in direzione Pornassio. Evento a cura dell’associazione ‘Surf & Sea Days’. Partenza da Ponti di Pornassio (il dettaglio a questo link)

TRIORA

10.30-18.00. Apertura del Museo Etnografico e della Stregoneria: nelle 15 sale viene ricordato il processo alla stregoneria tra il 1587 e il 1589 (aperto tutti i giorni h 14.30/18, sabato, domenica e festivi anche h 10.30/12). Museo Etnografico, corso Italia 1 (più info)



FRANCIA

MONACO

15.00. ‘La traviata’ di Verdi. Opera, direzione musicale Massimo Zanetti, scenografia Jean-Louis Grinda. Salle Garnier dell’Opera di Monte-Carlo (più info)

15.00. Per il Festival Printemps des Arts de Monte-Carlo, Aurélien Pascal, Denis Pascal Denis, padre e figlio, eseguono le opere di Gabriel Fauré per violoncello e pianoforte. One Monte-Carlo (più info)

15.30 & 18.00. ‘I viaggiatori del crimine’: spettacolo teatrale con Stéphanie Bassibey, Marjorie Dubus, Céline Duhamel, Jérôme Fremy Paquatte, Pierre-Arnaud Juin, Nicolas Kaczorowski, Ludovic Laroche, Etienne Launay. Théâtre des Muses (più info)

NICE



11.00, 14.00, 15.30 & 18.00. Per la rassegna delle ‘Giornate del cinema italiano’, proiezione dei film: Ariaferma (h 11) + Interdit aux Cheins et aux Italiens (h 14) + Il Colibrì (h 15.30) + Ennio (h 18). Espace Magnan, rue Louis de Coppet 31, fino al 28 marzo (più info)





Sanremo News e Imperia News non si assumono responsabilità alcuna per ogni eventuale cambiamento degli eventi e delle date riportate