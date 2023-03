Surf Casting: Virginio De Angelis della società Lampa Longu Dianese si aggiudica la prima prova del Campionato Provinciale

Sabato 11 dalle ore 18.00 alle ore 22.00 sui campi gara dei Comuni di Bordighera e Vallecrosia si è svolta la prima prova del Campionato Provinciale di Surf Casting organizzata dalla FIPSAS di Imperia e dalla società Mare NOSTRUM di Ospedaletti. Hanno partecipato 34 atleti appartenenti alle società Fishing Trophy Sanremo, Mare Nostrum Ospedaletti, il Timone e Lampa Longu Dianese. Le avverse condizioni del mare non hanno favorito i partecipanti che comunque hanno gareggiato per ben quattro ore con le loro sofisticate attrezzature di pesca. Al termine della competizione gli ufficiali di gara hanno elaborato le classifiche sia individuale che di settore e il primo posto assoluto se lo è aggiudicato Virginio De Angelis appartenente alla società Lampa Longu Dianese con un punteggio totale di 924 punti. Secondo classificato l’atleta Loris Clemente della società Il Timone e il terzo posto è andato a Roberto Dal Col, sempre della società il Timone. Prossimo appuntamento sabato 18 per la seconda prova. Al termine della competizione si è svolta la premiazione presso lo stabilimento balneare L’Oasi di Vallecrosia seguito da un rinfresco offerto dalla società organizzatrice.

Nella foto da sinistra: Consigliere Mare Nostrum Saro Pisano, Consigliere Mare Nostrum Maurizio Morese, il Presidente dell’ASD Mare Nostrum Martella Silvano, il giudice di gara Michele Fatone, il vice Presidente di Mare Nostrum Miceli Salvatore, il consigliere Stefano Rtoberto e il Giudice Maffi Emilio, in basso il vincitore De Angelis Virginio