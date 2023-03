Pallapugno: Olio Roi Acqua S.Bernardo Imperiese vince 9-2 contro Vetrerie Giacosa Spaccio Faccia Ceva

Olio Roi Acqua S.Bernardo Imperiese vince 9-2, contro Vetrerie Giacosa Spaccio Faccia Ceva, il match inaugurale del trofeo S.Bernardo e accede alla finale di sabato 18 marzo. Sotto il sole primaverile di Diano Castello, Raviola e compagni macinano gioco fin dalle prime battute indirizzando subito la partita. Sull’ 8-1 Levratto trova il secondo punto ma i ragazzi di Aicardi chiudono poi la contesa in un’ora e un quarto di gioco. Sono scesi in campo, per l’Imperiese: Raviola cap., Giribaldi, Iberto, Malafronte.

Al ‘Capello’, nel prossimo week-end, l’Imperiese incontrerà i padroni di casa della SubalCuneo per decretare il vincitore del trofeo.