Pallanuoto: la Rari Nantes Imperia perde alla 'Baldini' contro la corazzata Camogli

Rari Nantes Imperia dura un tempo contro la corazzata Camogli che prosegue imperterrita la sua marcia in campionato. Alla ‘Baldini’ finisce 23-4 per i bianconeri.

Gli imperiesi trovano il primo vantaggio con Pietro Cipriani, poi Giacomo Grosso e Filippo Taramasco riescono a mantenere il risultato in parità fino al rigore di Beggiato, a 15 secondi dalla prima sirena, che da il via sostanziale ad un altro match. La Rari priva degli esperti Corio, Cesini e Lengueglia prova a d arginare le avanzate avversarie e nell’ultimo periodo trova il gol con il centroboa Riccardo Gandini e Stefano Grossi respinge un penalty a Blundo Canto. Sul tabellone, alla fine, lo scarto pesa a favore della capolista, sempre vincente in stagione.

R.N.CAMOGLI – R.N.IMPERIA 23-4

(4-3; 9-0; 7-0; 3-1)

CAMOGLI – Ruggieri, Beggiato 5, Rossi, Morello 2, Kovacevic 1, Cambiaso 7, Tabbiani 3, Monari 1, Bianco 1, Barabino 2, Terrile 1, Blundo Canto, Caliogna. All.: Temelini

IMPERIA – Grossi, Grosso 1 , Casella, Mazzariol, Gandini 1, Milani, Porro, Lucia, Cipriani 1, Taramasco 1, Di Lionardo. All.: Gerbò

Uscito per limite di falli Porro (I) nel quarto tempo. Sup. Num.: Camogli ¾ + due rigori (uno realizzato e uno sbagliato); Imperia 0/3 + un rigore realizzato