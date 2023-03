Pallamano, gli under 13 dell'Abc Bordighera vincono sul campo del Ventimiglia (Foto e video)

L'Abc Bordighera vince nel fine settimana. La formazione di pallamano dell'under 13, ieri, è scesa in campo presso il Palaroja di Ventimiglia per affrontare la Pallamano Ventimiglia durante l'ultima partita del girone di andata del campionato dipartimentale francese.

“In un primo momento sembrerebbe un’anomalia ma la partecipazione della Pallamano Ventimiglia e dell'Abc Bordighera hanno reso possibile questo incrocio di partite" - dice l’Abc Bordighera - “Ottimo risultato per gli under 13 di Bordighera che vincono sul campo del Ventimiglia”.

"L'Abc ha giocato dimostrando miglioramenti su tutti i fronti. Gli insegnamenti durante gli allenamenti iniziano a prendere concretezza anche in partita" - dichiarano i tecnici biancorossi - “Dopo qualche amarezza nelle precedenti partite, dove la vittoria è sempre stata sfiorata ma non raggiunta, la voglia dei ragazzi di portare il risultato ha permesso la gestione di tutta la gara sempre in vantaggio. Il primo tempo è finito: Ventimiglia 3 - Abc 7. Durante il secondo tempo la concentrazione non è calata, non hanno abbassato la guardia, i ragazzi hanno continuato a giocare vincendo con il risultato di 8 a 13. I sorrisi dei nostri piccoli atleti ci ripagano di tutti gli sforzi fatti fino a questo momento".

"Ringraziamo i tecnici Manuela e Stefania, con i collaboratori Patrizia e Luciano, per tutto l'impegno che settimanalmente mettono per insegnare il gioco della pallamano” – afferma l’Abc Bordighera - “Vedere anche loro sorridenti a fine incontro è una bella iniezione di energia positiva. Ringraziamo, inoltre, come sempre, i nostri supporter e gli sponsor”.

Gli sponsor dell'Abc Bordighera sono: Era Food, Riello, Rollando, IR, Fusetti Giardini, Idrotecnica piscine Becagli, Roberto Rodo Fideuram.