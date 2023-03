Calcio: Promozione, il Ventimiglia si aggiudica il derby battendo 2-0 il Golfodianese confermandosi in zona play-off

Col classico 2-0, il Ventimiglia vince con merito il derby ponentino rimanendo così incollato al 5° posto in classifica in zona play-off. Come ogni derby, il risultato non era poi scontato in quanto oggi il Golfo Dianese ha fatto la sua partita con generosità peccando però in fase conclusiva cosa che invece ai frontalieri è riuscita, realizzando nella ripresa i due gol che hanno deciso l'incontro. Il primo tempo, è stato scarno di azioni significative; si registravano due opportunità per Sparma, al 5' con tiro a giro di poco a lato e quella più clamorosa, al 19' quando dopo aver superato in dribbling un paio di difensori tirava fuori non inquadrando la porta. Gli avversari si presentavano dalle parti di Scognamiglio al 36' col tiro di Mrahi respinto dal portiere. In apertura di ripresa, era più intraprendente il Golfo con le grosse occasioni capitate al 13' e al 16' da Spinelli il quale falliva clamorosamente le battute a rete.



Al 20', ci riprovava Mrahi il cui tiro finiva fuori di poco. Se gli ospiti fallivano il vantaggio, non era così per il Ventimiglia che passava al 22' con un cross calibrato di Addiego che invitava Gambacorta a colpire di testa mettendo alle spalle di Toja. Questo è l'8° centro del centravanti ventimigliese in campionato. Il Golfo Dianese non ci stava e poco dopo, al 28' aveva una grossa occasione per pareggiare con Spinelli il cui tiro non era trattenuto da Scognamiglio con la palla che gli carambolava alle spalle dirigendosi in rete; ma provvidenzialmente, sulla linea di porta, salvava Peirano che risolveva la situazione. Al 38', il Ventimiglia, chiudeva la partita con il raddoppio di Aretuso che ricevendo da Ventre era libero di calciare con un preciso diagonale rasoterra. Al 44', ci sarebbe gloria anche per il giovane Verbicaro, ma il suo tiro, troppo angolato si perdeva sul fondo.



Queste le formazioni.



VENTIMIGLIA :Scognamiglio, Schittzer, Giglio, Peirano, Addiego, Ierace, Sparma, Aretuso, Gambacorta, Ventre, Ala.Allenatore: Massullo. Sono subentrati: Zinghini, Oliveri, Akkioui, Verbicaro, Bacigaluppi.



GOLFODIANESE: Toja, Costamagna, Osinaga, Lufi, Garibbo, Pozzato, Arrigo, Favale, Spinelli, Casassa, Mrahi. Allenatore: Ghigliazza. Sono subentrati: Parascosso, Delice, Gashi, Mehmetaj Li Causi.



Arbitro: Vittorio Semini (sez. Albenga). Assistenti: Florjana Doci (sez. Savona), Gabriele Mei (sez. Albenga).