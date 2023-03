Calcio: l'Imperia vince in casa contro il Campomorone per 2-1 conquistando 3 punti fondamentali in classifica

IMPERIA-CAMPOMORONE 2-1

RETI: Maggiari(18' C), Cassata(49' I), Giglio(65' R)

IMPERIA: Cella, Ravoncoli, Gandolfo (Jebbar), Fatnassi, Guida, Taddei, Virga, Giglio, Cassata, Campelli, Saviozzi. A disposizione: Bova, Plando, Morchio, Lanteri, Ardissone, Massabò, Moro, Jebbar. Allenatore: Solari

CAMPOMORONE: Prisco, Traverso (Corelli), Lamonica (Chirone), Zanoli, Coppola, Dolcini (Chiariaco), Agostini (Fall), Trabacca (Salvini), Lepera, Fassone, Maggiari. A disposizione: Catanese, Scala, Bei, Mazzolini. Allenatore: De Lucia

Arbitro: Emmanuel Crova di Chiavari

Assistenti: Valerio Bonavita di Albenga e Osama Chamchi di Savona

Espulso: Dolcini (C)

Ammoniti: Virga (I), Taddei(I), Chiriaco(C) De Lucia(C), Prisco(C), Campelli(I)

L'Imperia vince in casa contro il Campomorone per 2-1 conquistando 3 punti fondamentali in classifica. Al goal di Maggiari nel primo tempo rispondono Cassata e Giglio su rigore. Il prossimo appuntamento è domenica 19 marzo in trasferta contro la Genova Calcio

CRONACA:

Primo Tempo

Ore 15:05 fischio d'inizio

2' cross di Campelli dalla sinistra, Saviozzi sfiora di testa, pallone a lato

11' Fatnassi tenta il tiro ma viene bloccato dalla difesa del Campomorone

15' punizione per l'Imperia: Saviozzi crossa in area, Prisco respinge di pugno, Fatnassi prova un tiro dal limite dell'area ma la difesa spazza il pallone

18' goal di Maggiari del Campomorone: bravo ad avventarsi su una palla vagante in area

20' punizione per l'Imperia: da buona posizione batte Saviozzi ma il tiro è fuori misura

35' Campelli prova il tiro dalla distanza ma la palla finisce alta sopra la traversa

43' punizione per l'Imperia: batte Saviozzi, pallone alto sopra la traversa

assegnati 3' di recupero

47' ammonizione Virga

FINE PRIMO TEMPO

Secondo Tempo

cambio per l'Imperia: esce Gandolfo, entra Jebbar

cambio per il Campomorone: entrano Chiariaco e Salvini per Dolcini e Trabacca

46' occasione per l'Imperia, Giglio mette un pallone in area ma Taddei da due passi manda alto sopra la traversa

49' Goal di Cassata, 1-1

53' calcio d'angolo per l'Imperia: Jebbar colpisce di testa ma il tiro è centrale e Prisco para facilmente

62' rigore per l'Imperia: Giglio tira ma Prisco la para facilmente però il rigore è da ripetere

63' ammonizione Prisco

65' rigore battuto per la seconda volta Giglio sta volta non sbaglia, 2-1 per l'Imperia

67' ammonizione per l'allenatore del Campomorone De Lucia

69' cambio per il Campomorone: esce Agostini ed entra Fall

79' pericolo per l'Imperia: su calcio di punizione battuto da Fassone la palla arriva a Salvini che prova a tirare, pallone fuori di poco

81' Dolcini espulso

83' cambio per il Campomorone: escono Traverso e Lamonica entrano Corelli e Chirone

84' ammonizione per Campelli

85' punizione per il Campomorone: Fassone dal limite dell'area colpisce l'incrocio dei pali

vengono assegnati 3' di recupero

93' cambio per l'Imperia: esce Fatnassi ed entra Ardissone