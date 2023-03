Calcio a 5 serie C, l'Airole pareggia a Imperia e chiude seconda nel girone A

Si è chiusa con un pareggio ed il secondo posto finale la regular season dell'Airole FC nella stagione di serie C 2023 di calcio a 5 della Liguria. Nel classico derby tra draghi e viverne disputato venerdì in casa dell'Imperia, reso ininfluente per il primo posto del girone A a causa della larga vittoria del Taggia a Spotorno, le squadre rispettivamente terza e seconda in classifica hanno dato comunque vita ad un match spettacolare con continui cambi di fronte.

Partenza sprint dell'Airole che si portava in vantaggio con una doppietta di Vincenzo Gullace, con dedica alla memoria di Carmine Di Matteo, a cui facevano seguito almeno cinque nitide occasioni non sfruttate dagli ospiti che, come spesso accade nel calcio, sfociavano invece nella rete imperiese con cui venivano dimezzate le distanze a metà primo tempo. Una prima frazione che si chiudeva con una rete per parte con l'Airole che siglava il terzo gol con Filippo Caramello Canzone per poi essere nuovamente bucata dalla marcatura locale del 2-3 che portava le due squadre all'intervallo.

L'inizio della ripresa segnava poi un blackout biancoverde con l'Imperia che dopo aver pareggiato si portava addirittura in vantaggio per 5-3. E proprio quando la partita sembrava ormai essere diventata la perfetta fotocopia del match dello scorso autunno che aveva sancito l'eliminazione in Coppa Italia dell'Airole a Imperia, le viverne avevano invece in questo caso un sussulto finale che portava al pareggio grazie ancora a Gullace e Caramello Canzone abili a superare il portiere locale Aiello apparso in serata super. Le ultime reti portavano così al 5-5 conclusivo con cui le due squadre salutavano la regular season 2023 in attesa di disputare gli spareggi per accedere alle final four regionali di Serie C. Con il Taggia ed il Santa Maria Rapallo già qualificate grazie al primo posto rispettivamente nei gironi A e B, l'Airole sarà ora atteso dalla doppia sfida contro il Genova Calcio a 5, terza forza del girone B (gara d'andata a Genova venerdì prossimo alle 21.30), mentre l'Imperia dovrà affrontare il Città Giardino Marassi giunto secondo nel girone del Levante.

Playoff invece già cominciati per il team femminile dell'Airole incappato nella prima sconfitta interna della stagione con il 2-6 subito mercoledì sera al PalaRoja contro la corazzata Città Giardino Marassi super favorita per la vittoria del campionato. Nella prima giornata del girone quadrangolare finale infatti le vivernette, rimaneggiate e sfortunate con tre legni all'attivo, sono crollate alla distanza dopo essersi portate in vantaggio con Giada Pennini. Il parziale 0-6 ospite è stato mitigato solo nel finale da una rete di Andrea Cento che ha chiuso il match sul 6-2 a favore delle genovesi. Le biancoverdi saranno ora attese dalla seconda giornata del girone in casa del Priamar giovedì prossimo a Savona.