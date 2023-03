Taggia: Tre Alberi per salvare il Pianeta, Service per l’ambiente dei Lions Club Arma e Taggia (foto)

Nella scorsa settimana alla presenza di alcuni soci il Lions Club Arma e Taggia, nell'ambito della campagna istituzionale per l'ambiente, ha messo a dimora un nuovo albero di ulivo nel giardino denominato Melvin Jones.

Partecipazione attiva di Vincenzo Palladino titolare dell'azienda "Il Giardino" che ha gentilmente donato l’albero di ulivo.

Il service è parte di una campagna nazionale rivolta a tutti i club Lions che punta alla coscienza ambientale ed al recupero di aree dismesse.

Il giardino (uliveto) Melvin Jones in Arma di Taggia, area ciclabile, è una realtà ormai consolidata da anni ed è il risultato di impegno del Club Lions di Arma di Taggia.

Questo nuovo albero arricchisce ulteriormente tale preziosa area del nostro territorio.

La scelta dell’Ulivo è altresì rappresentativa per il messaggio di Pace insito nel pensiero Lionistico.