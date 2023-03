Cos'è l'invechiamento? Parliamone con serenità...

Quando si parla di invecchiamento bisogna sempre aver presenti due indiscutibili verità:

· Tutti dobbiamo invecchiare, che ci piaccia o no;

· Il modo in cui invecchiamo è il risultato del modo in cui abbiamo vissuto.

Esiste infatti una grande differenza tra la nostra età anagrafica e la nostra età biologica. La prima è scandita dal calendario, mentre la seconda è l’età che effettivamente dimostriamo, fatta della somma del nostro patrimonio genetico e del nostro stile di vita. L’età biologica, rispetto a quella anagrafica, subisce l’influenza di fattori esterni come abitudini di vita scorrette, scelte nutrizionali errate, effetti dell’ambiente, sedentarietà. Tutti questi fattori possono farci invecchiare più velocemente del dovuto.

Anche se smettere di invecchiare non è possibile, è possibile farlo bene, con calma e soprattutto in perfetta salute.

I RADICALI LIBERI sono PERICOLOSI NEMICI

L’età biologica è strettamente collegata al livello di stress ossidativo delle nostre cellule, cioè dalla quantità di sostanze ossidative che aggrediscono il nostro organismo. Se invecchiamo più velocemente di quanto dovremmo la colpa è dei radicali liberi, principali responsabili del decadimento della nostra pelle, dello sfibrarsi e diradarsi dei capelli e della comparsa di malattie degenerative come l’aterosclerosi. Insomma, veri e propri nemici del nostro aspetto e della nostra salute!

I radicali liberi sono sostanze prodotte durante i processi energetici in cui viene utilizzato l’ossigeno. Sono il prodotto di scarto del metabolismo cellulare. Se il nostro organismo ne produce in quantità elevate o non riesce a smaltire quelli prodotti, si crea una situazione di stress ossidativo che provoca un vero e proprio danno cellulare. I radicali liberi colpiscono indifferentemente ogni cellula del nostro organismo e possono provocare danni reversibili o irreversibili a proteine, acidi nucleici e lipidi.

Una certa quantità di radicali liberi è fisiologica, ma un loro aumento può essere la conseguenza di condizioni come:

· Sovrappeso;

· Stress psicofisico prolungato;

· Esposizione all’inquinamento ambientale;

· Esposizione prolungata ai raggi solari;

· Dieta squilibrata troppo ricca di carboidrati e povera di fibre;

· Conseguenza di terapie ormonali.

Tutti questi fattori andrebbero eliminati per cercare di rimanere giovani, sani e pieni di energie più a lungo!

GLI ANTIOSSIDANTI sono AMICI PER LA PELLE

Ma come intervenire per riportare la situazione in equilibrio, eliminare lo stress ossidativo e rallentare l’invecchiamento? Semplice, dato che i radicali liberi altro non sono che sostanze di scarto, la cosa migliore che possiamo fare è spazzarli via. Ed ecco che qui entrano in gioco gli antiossidanti, nemici dei radicali liberi. Gli antiossidanti più noti sono la vitamina E e la vitamina C, ma ne esistono anche altri come la vitamina A, il selenio, i carotenoidi, il licopene, il coenzima Q10 e l’acido lipoico.

Queste sostanze aiutano il nostro organismo a liberarsi dalle scorie prodotte durante i processi metabolici, e riducono gli effetti negativi provocati dai radicali liberi.

Negli alimenti ricchissimi di antiossidanti scegliamo le carote, i pomodori, la frutta, gli spinaci, le bietole, gli ortaggi a foglia verde e i cereali integrali.

LE SANE ABITUDINI CHE cI FANNO RESTARE GIOVANI

Oltre a una dieta sana ed equilibrata possono costituire un validissimo aiuto per contrastare l’invecchiamento precoce e restare giovani : l’ esercizio fisico , il concedersi momenti di riposo e relax , coltivare i propri interessi , dormire un numero adeguato di ore, limitare il consumo di alcolici ed eliminare il fumo . In più se volete davvero fare del bene alla pelle limitare l’esposizione solare . L’eccessiva esposizione ai raggi UVA e UVB accelera i processi di invecchiamento della pelle , specialmente per i fototipi più chiari come I e II, carnagioni in cui la quantità di melanina è presente in misura minore rispetto alle carnagioni più scure, risultando così più vulnerabili ai danni da esposizione solare. Una pelle scottata dal sole è e rimarrà comunque una pelle lesionata per sempre , anche se successivamente avete fatto uso di creme riparatrici o dopo sole. Per prevenire l’invecchiamento prematuro della pelle è quindi buona norma mantenersi al riparo da un’esposizione solare troppo intensa e ricordarsi che quando ci si vuole abbronzare bisogna utilizzare un buon filtro solare .

Comunque non abbiate paura di invecchiare. Invecchiare non è una malattia. Anzi, forse, l’invecchiamento è la fase più bella della vita, quella in cui si ha la possibilità di prendere le cose con la giusta leggerezza e vedere la realtà dalla giusta prospettiva. Per cui affrontate l’invecchiamento con il giusto spirito e i giusti alleati, per vivere una vita lunga e in salute!

Prof. Giorgio Bottani

Tutti gli articoli redatti dal sottoscritto, si avvalgono dei maggiori siti e documenti basati sulle evidenze, ove necessario sarà menzionata la fonte della notizia: essi NON sostituiscono la catena sanitaria di controllo e diagnosi di tutte le figure preposte, come ad esempio i medici. Solo un medico può effettuare la diagnosi ed approntare un piano di cura .

Roberto Pioppo