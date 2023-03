Ventimiglia: decisione definitiva, Guglielmo Guglielmi non si candiderà alla carica di Sindaco

“Pur avendo molto a cuore la città di Ventimiglia, ritengo che non ci siano in questo momento le condizioni per un impegno in prima persona nella corsa alla carica di Sindaco”. Sono le parole di Guglielmo Guglielmi che conferma di non candidarsi in nessuno schieramento alle prossime consultazioni elettorali.

“Troppe le divisioni e i rancori che ho riscontrato tra le diverse parti – prosegue – e, per questo, ho deciso di rifiutare qualsiasi tipo di proposta. Mi auguro che, chiunque vinca, al primo punto del proprio programma abbia la normalizzazione e la pacificazione tra le diverse forze della città, pur in un’ottica di leale contrapposizione politica”.

Guglielmi ha ringraziato per disponibilità e pazienza il gruppo della Federazione liste civiche e anche gli On. Di Muro, Berrino e Scajola oltre a Ino Isnardi: “Per l’attenzione avuta nei miei riguardi. Ringrazio anche le molte persone a me vicine, che hanno dato la loro disponibilità ad impegnarsi in prima persona al mio fianco”.