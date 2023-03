Taggia: dopo la rottura il gruppo L'Alternativa replica a Lo Iacono, "Non ci siamo tirati indietro, siamo rimasti sul territorio"

"Abbiamo lasciato libertà di scelta sull'operato del consigliere senza intrometterci né in sede politica né tantomeno sulle scelte personali che non ci competono".



È quanto dichiarato da dieci dei sedici appartenenti alla lista L'Alternativa che durante le elezioni 2022 a Taggia ha sostenuto la candidatura a sindaco di Giuseppe Lo Iacono, oggi consigliere comunale. In queste settimane l'esponente del gruppo aveva dapprima affermato di aver valutato di dimettersi (LINK) salvo poi ritornare sui suoi passi nei giorni scorsi (LINK).



Sullo sfondo però la frattura tra Lo Iacono e il gruppo che l'aveva sostenuto alle elezioni tabiesi. Il consigliere ha parlato di personalismi e assenza di aiuto da parte di chi non era entrato nell'assise cittadina. Su questi aspetti, i membri de L'Alternativa rispediscono le accuse al mittente e dicono: "Da parte nostra non ci siamo tirati indietro e siamo restati sul territorio. Apprendiamo che le intenzioni del consigliere sono di riprendere l'attività con un altro gruppo e non di dare le dimissioni come risultante dalla penultima intervista. Da parte nostra restiamo a disposizione della cittadinanza che ha espresso la preferenza".