Acquedotto Taggia, Traversi e Trucco (M5S): “Rivieracqua si faccia da parte: evidentemente non è in grado di gestire la rete”

“Nel Ponente ligure continua il dramma assurdo che interessa la rete idrica: dopo anni di perdite su tutta la rete per mancanza di manutenzione e investimenti mirati, dopo il recente scandalo dell’acqua salmastra dai rubinetti di Andora, ora persino quello intollerabile di un solvente cancerogeno rilevato nell’acquedotto comunale di Taggia. Francamente, a questo punto dopo anni di malagestione che pone l’infrastruttura tra le peggiori mai viste, non possiamo che invitare ‘Rivieracqua’ a fare un passo indietro. Anzi due e ben distesi!”.

Così, il deputato del M5S Roberto Traversi, che poi ricorda: “Come M5S abbiamo più volte portato la questione dell’acqua nel Ponente ligure nelle istituzioni regionali, nazionali ed europee. Anziché perdere tempo in boutade ironiche – penso ad esempio all’infelice battuta che fece il vicesindaco di Andora all’indomani della nostra interrogazione all’Ue sul caso dell’acqua salmastra – tutta la politica che amministra il Ponente si faccia sentire e valere nelle sedi opportune. L’acqua è un bene primario e non è accettabile che non sia garantita ai cittadini”.

Dello stesso parere anche il referente provinciale del M5S Lorenzo Trucco, che aggiunge: “Quanto successo in questi giorni è di una gravità inaudita e sottolinea ancora una volta l'importanza insostituibile dell'acqua come bene primario, da preservare con investimenti che contengano i danni del surriscaldamento globale ormai irreversibile. L'inquinamento delle falde acquifere da agenti tossici è un pericolo per il quale occorre vigilare e prevenire con controlli sempre più frequenti. Auspico che sia avviata un’indagine immediata sui fatti di questi giorni: va fatta subito luce per capire come questo solvente cancerogeno sia entrato a contatto con le falde acquifere destinate al consumo. Aspettiamo l’inchiesta e chiediamo che sia immediata. In caso contrario, come M5S sporgeremo querela contro ignoti”.