Sanremo: questa mattina la cerimonia in memoria di Mons. Maurizio Michele Raffa a Coldirodi (Foto)

Si è svolta questa mattina una cerimonia in memoria di Mons. Maurizio Michele Raffa (1906-1957) il quale, durante la Seconda Guerra Mondiale, ha salvato una famiglia ebrea nascondendola presso la propria abitazione a Roma, sottraendola così alla deportazione.

La cerimonia, realizzata con il sostegno del Comune di Sanremo – Assessorato alla cultura - si è svolta in occasione della “Giornata europea dei Giusti”, istituita nel 2012 per ricordare l'esempio dei Giusti del passato e del presente e per diffondere i valori di responsabilità, tolleranza e solidarietà. Nel 2009, infatti, il Tribunale dello Yad Vashem di Gerusalemme ha insignito Mons. Raffa del titolo di “Giusto tra le Nazioni” conferendogli la Medaglia dei Giusti.

Nel Giardino dei Giusti gli è stata dedicata una targa e verrà piantumato un albero di melograno, gentilmente donato dall’Associazione dei Donatori di sangue - gruppo di Coldirodi - FIDAS di Imperia, scelto per ciò che simboleggia nella liturgia ebraica, in quella cattolica e in tante culture antiche: fecondità, carità e unione di tutti gli uomini. Alla cerimonia di domenica parteciperanno l’assessore alla cultura Silvana Ormea e la famiglia Raffa.

“Abbiamo aggiunto - dichiara l’assessore Silvana Ormea - un’altra importante figura al percorso che l’amministrazione comunale vuole dedicare alle memoria in occasione della “Giornata europea dei Giusti”. Mons. Raffa sarà ricordato per il grande gesto di umanità che ha permesso di salvare una famiglia ebrea dalla deportazione. Ringrazio tutti coloro che hanno lavorato per l’organizzazione di questo evento, che vuole mantenere vivo il ricordo di chi ha compiuto del bene per gli altri”. La cerimonia sarà animata dagli alunni dell’I.C. Sanremo ponente, plesso di Coldirodi, e dai bimbi della scuola d’infanzia “Padre Semeria”. Saranno presenti il parroco don Filippo Pirondini, la FIDAS gruppo di Coldirodi, la Famija Culantina, la banda di Coldirodi.

Il “Giardino dei Giusti” di Coldirodi è nato nel maggio 2021 grazie alla collaborazione tra l’Istituto Comprensivo Sanremo Ponente, il Comune di Sanremo - Assessorato alla cultura e la Famija Culantina.