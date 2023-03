I 5 migliori siti non AAMS per scommesse sportive

L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM) è l’ente che nel 2002 ha inglobato l’agenzia AAMS e si occupa ora di controllare la regolarità dei casinò online in Italia. I casinò online con licenza ADM sono soggetti a normative stringenti e, in caso di illeciti, riescono a tutelare meglio il giocatore che può rivolgersi ai vari uffici del territorio oppure via online.

I siti non AAMS, o non ADM, non hanno ottenuto la licenza in Italia ma in un altro Paese e sono tra i più gettonati perché offrono generalmente più giochi e, soprattutto, supportano transazioni con criptovalute. Vediamo 5 dei migliori siti scommesse non AAMS che è possibile trovare in Italia.

1. Lucky Block

Lucky Block è una piattaforma attiva dalla fine del 2021: inizialmente si è concentrata sui token non fungibili, diventando la prima piattaforma al mondo di competizioni con NFT. Introducendo la blockchain nel mondo delle lotterie e dei concorsi a premio, è riuscita prima di altre a garantire la correttezza delle estrazioni. Il progetto vanta anche una propria criptovaluta, LBLOCK, che si può acquistare su numerosi exchange di criptovalute.

Da dicembre 2022 Lucky Block è diventato anche un casinò non AAMS offrendo centinaia di giochi ai propri clienti e anche una sezione scommesse dove attualmente sono presenti circa 30 discipline sportive con centinaia di eventi su cui scommettere, naturalmente anche live. Non mancano gli esport.

I vari eventi sportivi sono corredati da statistiche, per cui lo scommettitore non dovrà cercarle in un sito esterno. Molto gettonata la Scommessa veloce, pensata per chi non ha tempo ma vuole comunque preparare una scommesse in pochi secondi.

Per quanto riguarda la sezione casinò, ricordiamo solo il bonus di benvenuto che è stato recentemente rivisto e che oggi prevede il 200% fino a 10.000€ più 50 giri gratis. La piattaforma supporta ben 12 criptovalute che possono essere acquistate direttamente sul sito stesso.

2. Rabona

Tra i migliori bookmakers non AAMS, Rabona vanta una sezione per le scommesse con oltre 30 sport e migliaia di eventi su cui poter puntare, anche live. Oltre agli sport più seguiti come calcio, basket e tennis, troviamo anche padel, squash, golf, ecc. Su Rabona sono presenti gli esport e i virtuali, cioè match simulati al computer dove il risultato è determinato in modo casuale.

Rabona ha un interessante bonus di benvenuto per le scommesse che è del 100% fino a 150€. Il deposito minimo è di 20€. Naturalmente, bisogna rispettare dei requisiti per ricevere questo bonus, così come tutti gli altri. Sono attive numerose altre promozioni nella sezione Sport, tra cui il bonus multipla che scatta in caso di vincita con almeno tre eventi selezionati, o le quote maggiorate su eventi selezionati. Particolarmente ricca la sezione Ippica che prevede un suo bonus specifico.

Per quanto riguarda la sezione casinò, il bonus di benvenuto è del 100% fino a 500€ con 200 giri gratis e 1 Bonus Crab. Sono presenti anche qui diverse promozioni, per esempio un cashback del 25% fino a 200€ sui giochi live.

Rabona ha un catalogo sterminato di giochi, oltre 6.000, tra cui 28 esclusivi, più di 100 dal vivo e 356 con jackpot. Per quanto riguarda i pagamenti, oltre ai sistemi tradizionali come carta di credito e bonifico bancario, Rabona supporta attualmente otto criptovalute.

3. Nomini Casino

Un altro dei migliori casino non AAMS con sezione scommesse è Nomini Casino. Per quanto riguarda la sezione che interessa gli scommettitori, Nomini ha circa 40 sport su cui scommettere, compresi esport e virtuali.

Per quanto riguarda la sezione casinò, spicca il programma VIP con cinque livelli che arriva ad offrire limiti di prelievo fino a 20.000€ e un rimborso del 15% sulle perdite. Su Nomini è possibile puntare anche solo 10 centesimi sugli oltre 6.000 giochi disponibili.

Molto particolare il bonus di benvenuto casinò, a scelta tra otto pacchetti disponibili, tra cui: giri gratis per ogni euro del primo deposito, bonus del 50% fino a 1.000€, cashback su casinò live. Il bonus di benvenuto per lo sport è fino a 150€. Numerose le altre promozioni presenti. Otto le crypto supportate.

4. DachBet Casino

Un’altra piattaforma che sta decisamente prendendo piede in Italia è DachBet Casino che offre circa 30 discipline sportive su cui scommettere, inclusi gli sport elettronici e quelli virtuali. Gli eventi su cui scommettere sono migliaia, moltissimi live.

Per quanto riguarda il bonus di benvenuto sulle scommesse, DachBet offre il 100% fino a 100€, mentre chi è già cliente può contare su altre promozioni: 50% fino a 50€ sulle ricariche, 50€ in token di puntata gratuita mensili, una scommessa gratis fino a 25€.

Per il casinò, abbiamo un bonus di benvenuto fino a 1.000€ in quattro tranche. Altre promozioni da sottolineare sono il 50% fino a 200€ sulla ricarica e varie corse per accedere ai montepremi.

5. Casinoly

Su Casinoly il giocatore trova 40 sport dove può scommettere, compresi anche in questo caso sport virtuali e esport. Migliaia anche qui gli eventi sportivi delle principali competizioni internazionali. Particolarmente curata la sezione Ippica.

Bonus Sport: 100% fino a 150€ più altre promozioni per chi è già cliente. C’è il bonus multipla fino a 100%, il bonus ricarica settimanale del 50% fino a 500€, un bonus specifico per gli sport virtuali.

Bonus Casinò: la ricchissima sezione casinò offre al nuovo cliente un bonus di benvenuto del 100% fino a 500€ + 20 free spin. Le promozioni per chi è già cliente prevedono: giri gratis, cashback del 25% fino a 200€, ricarica del fine settimana di 700€ + 50 free spins. Otto le criptovalute supportate.