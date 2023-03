Calcio. Sanremese, il DS Panuccio dopo il successo sulla Castellanzese: "Stiamo continuando a fare qualcosa di importante" (VIDEO)

Seconda vittoria di fila nel recupero Per la Sanremese che continua a tenere saldo il secondo posto in campionato, con quattro punti di vantaggio sul Vado ma a tredici lunghezze di ritardo dal Sestri Levante lanciato verso la Serie C. Eppure il direttore sportivo biancazzurro Marcello Panuccio continua a essere soddisfatto del lavoro che si sta portando avanti, con un'ultima parte di stagione regolare da concludere al meglio per affrontare i playoff tra le mura amiche del "Comunale".

Ecco il momento dei matuziani analizzato dal DS: