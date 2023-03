Sanremo d'epoca: migliaia di foto raccolte dall'architetto Saviozzi per vedere come era la città dei fiori (Video)

Una passione come tante ma che denota l’amore per la propria città. Ci arriva da Massimo Saviozzi, architetto di professione ed ex Consigliere comunale nell’amministrazione guidata da Claudio Borea.

Si tratta delle immagini di Sanremo di una volta, raccolte pian piano e poi messe insieme in alcuni video, poi promossi sul web. “Insieme a mio fratello – ci ha detto – abbiamo raccolto e scansionato le foto, ma non ho mai pensato di fare una raccolta. Quando, dopo tanto tempo, ho aperto la cartella sul pc dove le stavo conservando, ho deciso di metterle insieme. Sono migliaia di foto e le ho raggruppate per zone. Alcune ci sono state date da amici e altre addirittura scansionate a domicilio”.

Massimo Saviozzi avrebbe voluto addirittura creare un canale sulla storia gloriosa della città dei fiori: “Difficile riuscire in un progetto del genere – prosegue – e, quindi, ho pensato di creare alcuni video con all’interno le splendide foto raccolte. Ho trovato foto mai viste, nonostante io sia un appassionato che ha letto molti libri sulla storia di Sanremo. Penso sia un patrimonio straordinario da non perdere”.

Massimo Saviozzi ha raccolto fino ad ora circa 10 gigabyte di foto. Un archivio sconfinato, del quale vi proponiamo alcune immagini selezionate e i video che lui ha creato. Una passione, quella dell’architetto matuziano, che potrebbe trovare consensi anche in altri cittadini sanremesi che ricordano i tempi antichi della città.

Nella gallery alcune delle migliaia di foto dell’archivio di Massimo Saviozzi mentre, nel video, sono presenti tutte. cliccando QUI il canale youtube creato e dove saranno aggiunte altre foto in futuro.