Sanremo: anche quest'anno pullman in città per il corso fiorito che... non c'è, ma almeno li ha accolti la primavera (Foto)

Anche quest’anno (e speriamo che sia l’ultimo perché significherebbe il ritorno della manifestazione) si è ripetuto il ‘caso’ dei pullman arrivati a Sanremo, carichi di turisti pronti per assistere al corso fiorito, il classico appuntamento di marzo con i carri che simboleggiano uno dei must della città, insieme alla musica.

Una quindicina di pullman hanno infatti invaso piazzale Dapporto e lungomare Calvino, arrivati da Toscana, Lombardia, Piemonte e anche dalla vicina Francia. Il Comune di Sanremo, attraverso i propri canali e anche con servizi dei media locali, ha più volte evidenziato come la manifestazione non si sarebbe svolta, tra l’altro sostituita da un weekend dedicato al fiore, a fine mese.

Nei giorni scorsi avevamo pubblicato alcuni articoli relativi alla promozione di diverse agenzie di viaggio per pullman diretti a Sanremo in occasione del corso fiorito. Questa mattina alcuni dei turisti che sono arrivati pensavano di trovarsi di fronte al corso fiorito e, ovviamente, sono rimasti delusi. Altri, invece, erano al corrente dell’annullamento della manifestazione, ma hanno comunque voluto trascorrere una giornata a Sanremo.

Tutti quanti, comunque, sono rimasti soddisfatti della straordinaria giornata che li ha accolti. Sole, temperatura da primavera inoltrata e la possibilità di svolgere qualche escursione. In molti hanno chiesto dove poter pranzare, per la gioia degli operatori del settore che vedranno i propri ristoranti pieni. Rimane la delusione di alcuni che, approfittando della presenza del tabacchino alla ex stazione ferroviaria, chiedevano a che ora partiva la sfilata dei carri.