Riva Ligure: i risultati dell'Assemblea annuale degli Alpini sezione di Imperia (foto)

Si è svolta oggi 12 marzo nella sala polivalente del comune di Riva Ligure l'assemblea annuale dei delegati Alpini della Sezione di Imperia.



"L'assemblea con i saluti alla nostra Bandiera - si spiega nel comunicato -, e agli alpini andati avanti. Un caloroso applauso e standing ovation per il ricordo particolare all'Alpino e grande vicario sezionale Oreste Pastor andato avanti ma sempre presente nella nostra vita alpina. Si è proseguiti con l'elezione del presidente l'assemblea, all'unanimità, è stato eletto il past president Gianfranco Marini. Con la lettura della relazione morale, da parte del Presidente della sezione Giovanni Badano, si è entrati nel vivo della riunione.

Sono stati toccati molteplici punti, e tutta l'attività in cui la nostra sezione è stata presente, e nonostante essendo stato il 2022 anno in cui è stato il primo dopo la pandemia, la sezione di Imperia ha dimostrato un grande senso di alpinità con la presenza a tutte le attività organizzate dall'ANA nella nostra provincia, per citarne una, l'0rganizzione della partenza della staffetta alpina con partenza da Ventimiglia e giunta al traguardo di Trieste, e tante altre sia in territorio Ligure che in territorio Nazionale, un altro punto da ricordare la presenza dei nostri alpini nei centri vaccinali di Camporosso Ventimiglia, Sanremo Imperia e raccolta fondi per acquisto materiale sanitario. E stato citato il lavoro svolto dalla nostra meravigliosa fanfara Colle di Nava, dalla Protezione Civile, e dal Coro Monte Saccarello. Il libro verde dell'attività annovera 8658 ore lavorative, svolte in ambiente sociale nella nostra provincia, dai banchi alimentari, assistenze ai disabili, e attività varie.

La relazione morale si è conclusa con l'invito per questo 2023 a impegnarsi più a fondo in particolare per il raduno a luglio al sacrario del colle di Nava che quest'anno sarà in forma solenne con la presenza del Labaro e del Presidente Nazionale, del raduno del centenario della sezione che si terrà a Pieve di Teco a ottobre. Si è passati all'approvazione del bilancio e all'elezione dei delegati all'assemblea nazionale, che si terrà a Piacenza il 8 Maggio. Eletti Badano e Ferrari Augusto. Un vivace dibattito tra i soci su vari argomenti presentati e sul decalogo contro le molestie da tenere nelle adunate Nazionali".