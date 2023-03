Primo soccorso per animali, Camporosso fa convenzione con “Emergenza Val Nervia" di Dolceacqua

Camporosso ha approvato una convenzione con l’associazione di volontariato “Emergenza Val Nervia" di Dolceacqua per l’affidamento dei servizi di primo soccorso, di trasporto e di riconsegna di animali in casi di emergenza.

Nei confronti dell’associazione di volontariato, che è un’associazione senza fini di lucro il cui unico scopo è quello di garantire la tutela e il benessere degli animali, il comune riconoscerà, per i servizi e le prestazioni rese, un contributo di 2.000,00 euro annui. “Venerdì 3 marzo abbiamo approvato la convenzione con Emergenza Val Nervia. Questo servizio, che va ad integrarsi con quello esistente che abbiamo previsto con l’Asl, andrà a soddisfare le necessità dei cittadini 24 ore su 24, sette giorni su sette. Coprirà interamente la necessità e l’esigenza dell’utente di Camporosso in casi di emergenza“ - annuncia il sindaco di Camporosso Davide Gibelli.

L’associazione fornirà anche assistenza alle forze dell'ordine qualora si rendesse necessario un intervento non preventivabile che integri le attuali convenzioni per la gestione dei randagi. Il servizio è considerato “pubblico servizio” e come tale non può essere sospeso né rifiutato senza debito preavviso e/o autorizzazione. Il servizio è garantito 24 ore su 24, 7 giorni su 7 esclusivamente su chiamata telefonica al numero di emergenze 338.3356511 da parte degli utenti ricadenti nel territorio del comune di Camporosso o delle forze dell’ordine. “E’ stata fatta una convenzione con il comune di Camporosso per poter offrire un servizio gratuito a tutti i residenti che potranno richiederlo solo in caso di condizioni gravi dell’animale di proprietà e di impossibilità ad intervenire da parte del proprietario. I casi tipici possono essere quelli in cui in casa c’è una mamma sola con un bimbo piccolo, oppure un anziano impossibilitato a muoversi: se l’animale sta male e non si può portarlo in clinica o dal veterinario, basta chiamare il servizio di autoambulanza, che interverrà tempestivamente e, grazie alla convenzione che abbiamo sottoscritto, a titolo gratuito" - dice Igor Cassini dell’associazione di volontariato “Emergenza Val Nervia" di Dolceacqua - “Per quanto riguarda gli animali randagi se ne occupa il servizio veterinario, che è convenzionato con Asl 1, chiamando il numero di emergenza 118 o 112. Ringrazio il sindaco di Camporosso e tutta l’amministrazione per aver approvato questa convenzione con noi”.

L’associazione si impegna ad utilizzare mezzi ed attrezzature di cattura e contenimento idonei alla specie animale oggetto del recupero: un primo soccorso salvavita, il trasporto alla più vicina struttura veterinaria disponibile oppure all’ambulatorio del medico veterinario di fiducia del proprietario in cui i costi sono totalmente a carico del proprietario dell'animale. Si specifica che il servizio è gratuito nel raggio di 20 km dalla sede del comune di Camporosso, inoltre è compresa l’eventuale riconsegna dell'animale domestico stabilizzato al proprietario. Dopo la predetta distanza si applicherà la tariffazione come da art.2. L’associazione garantisce l’invio dei mezzi dalla sede operativa più vicina al luogo di intervento con la massima urgenza. In caso di chiamate concomitanti, la priorità di intervento sarà valutata tenendo conto della sofferenza dell’animale o delle esigenze. In caso di morte dell'animale domestico durante il trasporto sull’ambulanza, per incidente, malattia e/o eutanasia, le spoglie verranno restituite al proprietario per i relativi adempimenti di smaltimento/incenerimento.

L’associazione, si impegna ad offrire gratuitamente a tutti i residenti di Camporosso i servizi di primo soccorso, di trasporto e di riconsegna dell’animale, qualora il proprietario chiedesse il trasporto del proprio animale presso altra struttura veterinaria medico veterinario di fiducia distante oltre i 20 km dall’ambito territoriale della richiesta, l’associazione potrà richiedere un rimborso di spesa pari ad 1,00 euro a km, per tutti i chilometri eccedenti ai 20 km, rilasciando regolare ricevuta. L’associazione non onorerà, neanche a garanzia, in nessun caso le eventuali spese o parcelle veterinarie dovute a medici veterinari liberi professionisti, le quali saranno sempre a carico del proprietario dell'animale. Il servizio gratuito è inteso esclusivamente per i soccorsi in emergenza e non per visite ambulatoriali programmate o di routine. “Sono particolarmente soddisfatto di aver affidato all’associazione Val Nervia il soccorso veterinario in quanto hanno già dato prova nei primi mesi di attività di essere molto efficienti e particolarmente sensibili verso l’animale” - sottolinea il sindaco Davide Gibelli - “E’ una nota di merito in più che viene riconosciuta a questa associazione".

La durata della convenzione è stabilita per due anni a partire dalla data di stipula. Per valutare l’efficacia del sevizio, l’associazione terrà aggiornato un apposito registro e redigerà specifici “Verbali di intervento”, che potranno essere visionati in qualsiasi momento dal comune di Camporosso con indicati la data, l’ora e il luogo dell’intervento; i dati segnaletici degli animali soccorsi, compreso eventuale microchip; le generalità dei proprietari; le generalità del personale presente; gli ambulatori veterinari di destinazione; le prestazioni mediche e il medico veterinario che le ha eseguite, la data e l’ora di restituzione al proprietario. Inoltre, l'associazione presenterà la rendicontazione delle spese sostenute, con cadenza mensile. Per qualsiasi controversia di natura tecnica, amministrativa o giuridica che dovesse insorgere in ordine alla interpretazione, esecuzione e/o risoluzione, in corso o al termine della convenzione, è competente il Foro di Imperia.