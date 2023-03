Imperia: sentita partecipazione all'incontro organizzato dalla Confraternita femminile di Santa Caterina

Sentita partecipazione all'incontro che si è tenuto presso l'oratorio di Santa Caterina a Porto Maurizio lo scorso 10 marzo, organizzato per le celebrazioni per la festa della donna, dalla Confraternita femminile di Santa Caterina.

"Lo Studioso, teologo e scrittore, don Gabriele Maria Corini - si spiega nel comunicato - ha presentato l'intreccio narrativo di Donne impertinenti. Libro nel quale vengono raccolti esempi di donne che si distinguono non tanto per la loro grazia e femminilità, quanto per il loro agire non convenzionale facendo cose, talvolta, del tutto inaspettate, diventando così strumento di Dio che suscita un giudice-liberatore per portare a compimento il suo disegno di salvezza.

Don Corini inoltra il paradigma teologico soggiacente al libro dei Giudici che si rinnova nel corso della narrazione e provoca l'uditorio affascinandolo con le storie particolari di donne che a volte simboliche e a volte strumenti inconsapevoli ma determinanti e necessarie al compimento dei quello stesso disegno".