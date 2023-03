Cinque ricette della chef Sabrina Ramella esaltano l'olio Raineri (video)

Conoscere le tradizioni della nostra terra, apprezzarla e soprattutto impiegare prodotti come l’olio nella dieta mediterranea per esaltare le tipicità di questo lembo di Liguria.

L’olio Raineri finisce sulle tavole delle famiglie con cinque ricette genuine esaltate dalle sapienti mani della chef Sabrina Ramella. Cinque voci che costituiscono una sorta di vademecum da custodire in cucina dove il prodotto finale del frantoio arrivare in tavola dopo un processo antico e soprattutto affascinante.

Molte ricette vedono l’olio tra gli ingredienti principali che è il vero protagonista della tavola. Non è solo un condimento ricercato e di qualità: rappresenta spesso la chiave di volta per la riuscita di un piatto. Lo si può utilizzare a crudo come condimento per insalate o verdure, oltre che nella ‘classica’ preparazione dei cibi.

Ed ecco allora che la chef Sabrina Ramella, nella sua ricerca gastronomica, ha saputo giustamente valorizzarlo con cinque diverse ricette.