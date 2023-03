Al via corso ed aggiornamento per Operatore Settore Alimentare (OSA): ecco le date delle sessioni in Confartigianato

La Confartigianato di Imperia, in collaborazione con Lifeanalytics, organizza il corso e il relativo aggiornamento dell’Operatore Settore Alimentare (OSA) – riferimento normativo DGR 793 del 29.06.2012. Il corso è rivolto a tutti coloro che lavorano in un’azienda alimentare e prevede diverse tipologie:

· 16 ore di formazione (modulo A + B) rivolta a coloro che manipolano alimenti o titolari di attività alimentari (di qualsiasi dimensione);

· 8 ore (modulo A) rivolta a coloro che non manipolano alimenti;

· 4 ore di formazione per aggiornamento corsi precedenti che hanno durata di 5 anni;

· 8 ore (modulo B) per coloro che sono in possesso di un attestato alberghiero e manipolano alimenti.

Le lezioni si svolgeranno nella sede della Confartigianato, in Corso Nazario Sauro 36 a Sanremo. Sono previste due sessioni: la prima venerdì 24 e venerdì 31 marzo, dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 18, la seconda a maggio venerdì 5 e venerdì 12 sempre dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 18.

Per informazioni ed iscrizioni è possibile inviare una mail all’indirizzo rizzi@confartigianatoimperia.it o chiamare al numero 0184/524520.