Scenari sanremesi tra aquile, orsi e dragoni. La nostra storia raccontata da Pierluigi Casalino

Abbiamo parlato spesso dell'amore dei russi per la Riviera e per Sanremo in particolare. Un amore non sbocciato solo con la permanenza della zarina Alessandra nella Città dei Fiori, ma che risale a periodi precedenti, se pur non così intenso come si svilupperà dopo gli anni Settanta del XIX secolo. Un amore condiviso da quanti altri hanno avuto in Sanremo un punto di riferimento fantastico e desiderabile. Ebrei russi e tedeschi, da parte loro, importavano limoni e palme per i loro riti da Sanremo fin dal XIV secolo e ci sono tracce storiche di tali presenze nella città. Personaggi illustri e meno illustri, e persino di rango comune, si stabilirono poi a Sanremo fino a costituire folte colonie, come quella russa che gareggiava per numero con quella inglese e tedesca (quest'ultima era così radicata che nel 1939 organizzò una accoglienza memorabile a Sanremo al gerarca nazista Goering, come ho avuto modo di ricordare in una serie di note su Sanremonews in passato), per non tacere di quella svizzera, numerosa anche ad Alassio. Non va, infine, sottovalutato il contributo asiatico alla fama di Sanremo: non a caso passarono di qui, nel 1934, i reali di quello che era allora chiamato il Siam ovvero l'odierna Thailandia, e soprattutto, negli Anni Venti del Novecento, il re afghano Amanullah, deposto da una rivoluzione fomentata dagli inglesi a causa della sua politica di riforme liberali che ridimensionava il ruolo dei religiosi e quello degli interessi britannici nella zona.



Ricercato per il suo clima salutare e per le sue bellezze naturali, Sanremo e suoi dintorni più di ogni altro centro ligure esercitarono un forte richiamo nel profondo dell'immaginario collettivo d'Europa, di tutte le Russie e regioni limitrofe, di altri continenti. Un cugino del più celebre scrittore Lev Tolstoj, cerimoniere della zarina, per fare un esempio, scrisse lettere di sconfinata ammirazione per la località matuziana, un apprezzamento che metteva in luce il paradiso di un luogo che non conosceva inverni. Analogamente si esprimeva il musicista Chaikovskij nelle sue lettere da Sanremo. E a Sanremo maturarono anche idee incendiarie che finirono per dividere i residenti russi tra i quali non mancavano simpatie liberali, e innovative, sul piano dell'emancipazione femminile e delle rivendicazioni dei diritti civili. Allo scoppio della Rivoluzione di febbraio del 1917 c'era ancora qualcuno tra i russi sanremesi che inneggiava però al nazionalismo aristocratico zarista antipopolare e sosteneva il patriottismo in chiave antitedesca: cresceva tuttavia anche il gruppo di coloro che speravano in una nuova Russia democratica sul modello occidentale. Simpatie bolsceviche si coglievano soltanto tra il personale di basso ceto che lavorava a servizio degli aristocratici o dei facoltosi borghesi che aspiravano comunque a cambiamenti e modernizzazione. Intellettuali e rivoluzionari, dal canto loro, avevano intanto fatto della Liguria e dell'Italia una terra privilegiata per coltivare e sviluppare piani di riforme anche radicali in patria in vista di una alternativa al regime e parzialmente lontani dagli occhi della polizia segreta zarista.



L'architetto che progettò il sacro edificio ortodosso di Sanremo, per fare un esempio, finì per progettare il mausoleo di Lenin nella Piazza Rossa, gettando alle ortiche la casacca aristocratica. La comunità ortodossa si era innamorata a tal punto di Sanremo che ai primi del Novecento nella città volle che sorgesse appunto una chiesa dedicata alla fede da essa professata. E nella circostanza si registrò l'impegno deciso dell'autorità diplomatica russa in Italia in collaborazione con il rappresentante della locale sottoprefettura. Il luogo di culto divenne, dopo lo scoppio della Rivoluzione, un momento di resistenza nei confronti del nuovo regime sovietico e una sede attiva di sopravvivenza della religione, mentre in Russia si aprivano tempi di persecuzione e di asservimento del Patriarcato al Cremlino. Solo in occasione della seconda guerra mondiale l'esigenza di ricompattare, con richiamo al patriottismo granderusso, tutti i russi in genere di fronte al nazismo hitleriano, comportò un più flessibile e studiato atteggiamento del Cremlino nei confronti dei credenti ortodossi, compresi quelli della diaspora in esilio. Tuttavia la diffidenza verso Mosca resto' a lungo fino alla caduta del sistema sovietico. Ne è stata la prova la creazione in Sanremo di una associazione di fedeli intorno alla Chiesa di via Nuvoloni.



Ovviamente una certa cautela, in qualche modo comprensibile per le evidenti ragioni di sicurezza e di incolumità, fu continuamente osservata dai componenti delle comunità ortodosse fuori del radar diretto di Mosca, e non solo a Sanremo, in ragione della tradizionale attività di controllo avviata sui i russi all'estero da parte dei servizi sovietici. Da non dimenticare inoltre che negli Anni Sessanta del secolo scorso a Sanremo e in Riviera ci fu pure un momento in cui, quando in Cina furoreggiava la Rivoluzione Culturale (1966-1969), agenti cinesi operavano nell'ambito delle lotte di potere in corso in quel lontano Paese: in particolare lo spionaggio cinese era diretto in tutte le direzioni del Vecchio Continente da centrali basate in Svizzera, come riconosce oggi la stessa stampa elvetica, e seguiva le iniziative di Taiwan e del Vaticano che si intrecciavano sul tema della libertà religiosa in Cina e sull'appoggio al clero cinese rimasto fedele alla Chiesa di Roma. Nel Ponente ligure e nella Costa Azzurra erano nel mirino quanto avessero contatti con esponenti religiosi non graditi. Era quello il periodo che, tra le turbolenze delle guardie rosse, reggeva la Cina l'onnipotente primo ministro Zhou-Enlai, che vedeva in Europa potenziali pericoli per il marxismo confuciano del Dragone cinese e in Sanremo con il suo festival una minaccia per la morale comunista con gli occhi a mandorla (leggi Bejing Review e New China del tempo).



Per motivi simili, concernenti proprio la libertà di pensiero e di culto, anche quel tale Boris, spesso citato come esule nella Città dei Fiori all'indomani della Rivoluzione d'Ottobre, fu maestro nell'interpretare a Sanremo ruoli diversi come un perfetto uomo di tutte le stagioni, ai confini della realtà; e ciò quando Stalin stava per assumere un ruolo supremo contro i suoi oppositori. Un tipo di movimenti, quelli di Boris e di altri ancora, che interesserà sempre questa città per la sua notorietà, la sua versatilità e la sua collocazione geopolitica. E queste cose accadono a Sanremo perché, volere o no, Sanremo è Sanremo.

Pierluigi Casalino