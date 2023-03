Tutti gli appuntamenti e manifestazioni di oggi, domenica 12 marzo, in Riviera e Côte d'Azur

DOMENICA 12 MARZO



SANREMO



9.00-19.00. Tradizionale Mercato dell’Antiquario in Piazza Colombo e sotto il porticato del Palafiori



10.00. Premiazione della sesta edizione del concorso fotografico nazionale ‘Trofeo Mario Dutto – 2° Premio Alberto Giacca’ con proiezione filmati di promozione del territorio, una selezione delle opere ammesse e tutte le immagini premiate che verranno visionate contemporaneamente alla consegna del premio. Teatro dell’Opera del Casinò



11.30. Incontro in memoria di Monsignor Michele Raffa (sacerdote della nostra diocesi di Ventimiglia - Sanremo) dichiarato ‘Giusto tra le nazioni’. Pinacoteca Rambaldi in frazione Coldirodi



IMPERIA

15.00-18.00. Apertura di Villa Grock (lunedì e venerdì 9.30 /12.30, sabato, domenica h 15/18). Villa Grock in via Via Fanny Roncati Carli (più info)

15.00-18.00. Apertura del Museo navale: ‘show delle stelle’ al Planetario con possibilità si ammirare oltre 6 mila astri, la Luna e i pianeti, la volta celeste dalla Terra, dalla Luna o da una stazione spaziale. Museo navale e Planetario in Calata Anselmi (più info)



16.00. Per il ciclo di conferenze dal titolo ‘PortOneglia-Ricordi dal passato’, incontro sui monumenti di Oneglia, chiesa dei Peri, sulla figura di Andrea Doria, a calata Cuneo con proiezione di alcune diapositive. Chiesetta dei Peri, ingresso gratuito



16.30. ‘Lidia - Storia di una masca’ di e con Alice Bignone. Per la regia Ermanno Rovella. Opere Parrocchiali Sala Don Piana, ingresso libero



BORDIGHERA



15.30. Visita guidata in Villa Pompeo Mariani (ingresso 7 euro a persona). Villa Mariani, via Fontana Vecchia 5, informazioni e prenotazioni al 347 2364922

OSPEDALETTI



12.00 & 20.00. ‘E' tempo di... Carciofi’ (ultimo giorno della 14ª edizione), mille modi per degustare il carciofo di Ospedaletti’: 7 esercizi di ristorazione propongono menu a base di carciofi De.C.O. di Ospedaletti (locandina)

SAN BARTOLOMEO AL MARE

20.00. ‘Serata 133’: cena di beneficienza con intrattenimento musicale promossa da alcuni albergatori e organizzata dalla Croce d’Oro di Cervo, finalizzata alla raccolta fondi per la riparazione dell’ambulanza 133 (35 euro). Hotel Bergamo, info e prenotazioni 340 8448539



ENTROTERRA

BAJARDO



9.30. Per la rassegna ‘Profumo di carta’, ‘Passeggiata dedicata ai cercatori di nuvole con i piedi ben r saldi per terra’: passi e chiacchiere tra natura ed il clima che cambia con la guida ambientale escursionistica Antonella Piccone e l’esperto meteorologo Giovanni Nebbia. Ritrovo presso la chiesa di San Rocco, info 391 1042608

15.00. Per la rassegna ‘Profumo di carta’, ‘Incontro sulla meteorologia’ con Giovanni Nebbia di ‘The Meteo Meniak’. Chiesa di San Rocco

DOLCEDO

16.30. Presentazione del libro ‘111 luoghi della Riviera dei Fiori che devi proprio scoprire’ (Emons Edizioni, 2022), alla presenza degli autori Alessandra Chiappori e Stefano Ascheri. Casinò della frazione di Bellissimi, via Trincheri 3, ingresso a offerta libera

MONTALTO

10.00-18.00. ‘Vivi Montalto’: apertura delle botteghe artigiane e di alcuni spazi per la vendita dei prodotti enogastronomici e dell'artigianato con locali allestiti en plein air nei carruggi del paese + visite guidate alle chiese e ai monumenti (ogni seconda domenica del mese)

PIEVE DI TECO

9.00-19.00. Mercatino Arti e Sapori: 38 banchi espositivi di artigianato, prodotti agroalimentari, antiquariato e vintage. Sotto i portici di Corso Ponzoni, info 0183 36313 (ogni seconda domenica del mese)



SAN BIAGIO DELLA CIMA

17.00. Per il primo appuntamento di ‘Storie dell'Italia interna’, organizzato dall'associazione Amici di Francesco Biamonti in collaborazione con il comune di San Biagio della Cima, presentazione libro ‘Dalla fame al paradiso. Memorie di noi migranti dalla Valle d'Aosta alla Francia’ di Maryse Vuillermet, Fusta Editore. Introduce Claudio Panella. Presente l'autore. Segue piccolo momento conviviale. Locali de ‘U Bastu’, ingresso libero, info 389 9954834



FRANCIA

MONACO

15.00. Printemps des Arts 2023: concerto con Hélène Carpentier, soprano, Hilary Summers, alto, Stanislas de Barbeyrac, ténor, Florian Sempey, barato, accentus Insula orchestra, Laurence Equilbey, direction, Frank Markowitsch, chef de chœur. Auditorium Rainier III (più info)



15.00. Concerto della pianista ucraina Yulia Yurchak, con Yesenia Vicentini al violino. Evento a cura del COM.IT.ES di Monaco in collaborazione con l'Associazione Culturale ‘Pasquale Anfossi’ di Genova. Chiesa di Santa Devota, ingresso a offerta libera con ricavato a favore dei musicisti e degli artisti in Ucraina, info +377 (0)6 8086 1068

NICE



11.55. Paris-Nice 2023 (competizione ciclistica): partenza della settima tappa Nice - Nice da Piazza Massena (più info)

14.00. 15.45 & 18.00. Per la rassegna delle ‘Giornate del cinema italiano’, proiezione dei film: Il Legiornario (h 14) + La Cena perfetta (h 15.45) + E noi come stronzi rimanemmo a guardare (h 18). Espace Magnan, rue Louis de Coppet 31, fino al 28 marzo (più info)





