Pallacanestro: splendida vittoria in trasferta per il Blue Ponente Basket a Savona

Fortitudo Savona-Blue Ponente Basket 60-61 (16-13, 21-18, 15-18, 8-12)

Fortitudo SV: Da Corte S. 21, Terracciano M. 11, Amedeo A. 9, Ghiga (cap.) M. 7, Alessi A. 6, Scotti L. 6, De Marzi M., Isamjlisufaj A., Pesce L., Raffa S., Erba U. n.e. – All.: Ghiga M.

BPB: Lo Piccolo A. 28, Olivari R. 22, Petroncari A. 8, Boretti J. 2, Genovese A. 1, Andreini (cap.) L., Appendino L., Garibbo T., Degl’Innocenti A. n.e., Ognibene F. n.e., Pirosu M. n.e. – All.: Archimede E.

Arbitri: Kulyk A., Merlino R.

In trasferta sul campo di una delle prime due della classe, che esprime un basket corale ed efficace, si fa sentire il peso di confermare il filotto di vittorie del girone di ritorno.

C'è tensione nei Blue, e lo si vede dalle percentuali al tiro, con una sola tripla e inusuali errori da due e ai liberi: ai consueti 80/85 punti alla fine a referto ne mancano almeno 20, non per mancata costruzione dei tiri ma per precisione realizzativa. I dianesi sono però bravi a compensare col carattere e con la difesa, non permettendo mai ai savonesi di allungare e mantenendo la partita in sostanziale equilibrio.

Fortitudo parte forte e chiude all'intervallo sopra di 6, dopo essere stata in vantaggio anche in doppia cifra. Le difficoltà a canestro degli ospiti portano a qualche giocata affrettata nel tentativo di mettersi in partita, e questo non aiuta il recupero. Al rientro in campo ci si concentra sulla difesa, i padroni di casa accusano l'aumento di pressione e iniziano a sbagliare di più. Le percentuali dei Blue non migliorano ma il gioco è ordinato e continuo e alla fine del terzo quarto recuperano 3 lunghezze.

Nell'ultimo quarto rotazioni finite e squadre stanche, ma i Blue tirano fuori quella punta di carattere in più e si arriva ad un finale punto a punto. 2 su 3 ai liberi a 35" dalla fine portano gli ospiti in vantaggio di uno, la successiva forte pressione in difesa genera un recupero non finalizzato a 20". Il reset a 24" consente a Fortitudo, dopo la rimessa, di tenere palla fino alla fine, ma il tentativo dei savonesi si spegne sul ferro, il rimbalzo è dei Blue e il cronometro va a 0. Finisce così una partita tra due squadre che si sono totalmente equivalse in campo.