Sanremo: 'Conosciamo la Leishmaniosi canina', un incontro di beneficienza con il 𝐝𝐨𝐭𝐭𝐨𝐫 𝐆ianluca 𝐁arbato

𝐒abato 𝟐𝟓 𝐦𝐚𝐫𝐳𝐨 𝐝𝐚𝐥𝐥𝐞 𝐨𝐫𝐞 𝟏𝟎.𝟎𝟎 𝐚𝐥𝐥𝐞 𝐨𝐫𝐞 𝟏𝟖.𝟎𝟎 𝐩𝐫𝐞𝐬𝐬𝐨 𝐢𝐥 𝐓𝐞𝐚𝐭𝐫𝐨 𝐀𝐫𝐢𝐬𝐭𝐨𝐧 𝐬𝐚𝐥𝐚 𝐑𝐨𝐨𝐟 𝟑 𝐝𝐢 𝐒𝐚𝐧𝐫𝐞𝐦𝐨, Il 𝐝𝐨𝐭𝐭𝐨𝐫 𝐆ianluca 𝐁arbato, fondatore del ‘Cᴇɴᴛʀᴏ ᴅɪ Tᴇʟᴇᴍᴇᴅɪᴄɪɴᴀ ᴘᴇʀ ʟᴀ ᴄᴜʀᴀ ᴅᴇʟʟᴀ Lᴇɪsʜᴍᴀɴɪᴏsɪ ᴄᴀɴɪɴᴀ ᴇ ᴅᴇʟʟᴇ ᴍᴀʟᴀᴛᴛɪᴇ ᴍᴇᴅɪᴛᴇʀʀᴀɴᴇᴇ’ e consulente scientifico del gruppo facebook ‘Dᴀʟʟᴀ Lᴇɪsʜᴍᴀɴɪᴏsɪ ᴄᴀɴɪɴᴀ sɪ ᴘᴜᴏ́ ɢᴜᴀʀɪʀᴇ ᴅᴇꜰɪɴɪᴛɪᴠᴀᴍᴇɴᴛᴇ’, presenterà dal vivo (ma è possibile partecipare anche online su zoom per chi non potesse raggiungere l'Ariston) l'evento: "𝘾𝙊𝙉𝙊𝙎𝘾𝙄𝘼𝙈𝙊 𝙇𝘼 𝙇𝙀𝙄𝙎𝙃𝙈𝘼𝙉𝙄𝙊𝙎𝙄 𝘾𝘼𝙉𝙄𝙉𝘼" dove spiegherà che cosa è la Leishmaniosi, come si previene, come si cura definitivamente, la trasmissione della malattia fra cane e uomo, le terapie alternative che stanno dando risultati incoraggianti anche sui pazienti in insufficienza renale grave e tanto altro ancora.

All'evento parteciperà anche Elisa De Angeli, titolare di "LovEly Pet Boutique" di Ventimiglia che terrà un intervento sull'ozonoterapia ed i benefici per i cani con la Leishmaniosi.

L’intero ricavato dell'evento è devoluto al canile Enpa di Sanremo. I biglietti sono acquistabili al seguente link: bit.ly/evento-ariston