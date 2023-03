Studio Gentile: 25 anni di eccellenza e innovazione

Lo Studio Gentile festeggia 25 anni di servizi di traduzione e interpretariato nelle sue 3 sedi a Monaco, Nizza, e Sophia Antipolis. In questo anniversario, l'offerta diventa più digitale con un livello qualitativo che consente il rinnovo delle certificazioni.

Fondato da Nicola Gentile nel 1998, lo Studio ha saputo adattarsi ai cambiamenti e crescere in risposta all'aumentata domanda, eccellendo in particolare nell'ambito delle traduzioni giurate, una specialità dell'agenzia di traduzione e interpretariato riconosciuta nella Costa Azzurra e nel Nord Ovest italiano.

Nicola Gentile ha sempre soddisfatto la clientela più esigente con le sue traduzioni di qualità, dimostrando un grande amore per la parola e la letteratura. Lo Studio Gentile fornisce servizi di traduzione eccellenti grazie al sostegno di una squadra di circa 300 esperti madrelingua e giurati sparsi in tutto il mondo. I loro campi d'esperienza comprendono diritto, economia, banche, finanza, assicurazioni, comunicazione, marketing e istruzione.





Aggiornamento delle credenziali in termini di qualità e formazione

Data la competitività del settore della traduzione, lo Studio Gentile ha rapidamente adottato un approccio di qualità ISO 9001 dal 2008, ottenendo il rinnovamento della certificazione nel 2022. Oltre a offrire servizi di traduzioni libere, di revisione, di correzione di bozze e sottotitolaggio o voiceover per contenuti audio, lo Studio offre anche diversi programmi di formazione con un formatore dedicato, qualificato e selezionato secondo il processo ISO 9001. I corsi sono disponibili sia in presenza che a distanza. La formula E-Learning è personalizzata grazie all'utilizzo dell'intelligenza artificiale e fornisce l'accesso alla piattaforma 24 ore su 24 per 6 mesi o più.



Lo Studio Gentile ha come obiettivo principale quello di soddisfare le esigenze dei clienti, risolvendo i loro problemi e assecondando le loro richieste. Inoltre, ha realizzato un sito web con caratteristiche all'avanguardia, tra cui l'accesso a chat live e la possibilità di richiedere traduzioni online da parte di un traduttore certificato in più di 70 lingue.

Lo Studio Gentile partner per la diffusione della lingua e della cultura italiana

In occasione della 37esima edizione delle “Giornate del Cinema Italiano”, che si terrà dall'11 al 25 marzo all'Espace Magnan (Nizza), lo Studio Gentile celebrerà la “Settima Arte” e i suoi eccellenti rappresentanti, da Roma a Napoli passando per Venezia: un evento progettato per promuovere l'apprendimento e la diffusione della lingua e della cultura italiana.

STUDIO GENTILE

MONACO

74, Boulevard d’Italie - 98000 MONACO

Tel: 00377 - 97 70 76 60

contact@studiogentile.mc

NICE

29/B Rue Pastorelli - 06000 NICE

Tel: 0033 - 4 92 09 97 50

contact@studio-gentile.fr