Da visitatore a cliente pagante: l'efficacia di un buon funnel di vendita

Quando il messaggio è chiaro, il processo di vendita semplice e il target cui ci si rivolge ben delineato, trasformare l’utente in cliente diventa facilissimo. Questo, in estrema sintesi, il meccanismo vincente da mettere in atto quando si deve proporre sul mercato il proprio prodotto.

Il segreto, insomma, è trovare la persona che sta cercando ciò che offriamo proprio nel momento in cui ne ha bisogno; a quel punto concludere la vendita è un gioco da ragazzi. Ma come fare? Dato che è virtualmente impossibile riuscire a rivolgersi solo al proprio pubblico di riferimento - e sarebbe inoltre limitante – si allarga la cerchia iniziale delle persone cui si manda il messaggio. In seguito si avvia un processo di scrematura, che allontanerà chi non è realmente coinvolto dal nostro prodotto fino ad arrivare a quegli utenti che hanno una reale propensione all’acquisto.

Un sistema che graficamente si può rappresentare come un imbuto e difatti si chiama funnel di vendita (funnel in inglese significa imbuto), un processo che trasforma i visitatori di un sito o i follower dei social in clienti reali. Perché sia efficace deve essere ben costruito e periodicamente aggiornato; per questo è importante conoscere trucchi e strategie, affidandosi a informazioni certe e professionali come quelle che si trovano su strumentidimarketing.online.

Dal cerchio largo al piccolo: ecco come si arriva

Bisogna quindi sapere come mettere in atto un funnel di vendita che funzioni. Si parte da due punti fissi preesistenti al funnel: il target di riferimento e il tipo di comunicazione che si vuole mettere in atto.

Il primo anello, quello più ampio, è la conoscenza, ovvero far sapere che esiste il nostro prodotto. Ovviamente più si incontra una utenza interessata a ciò che vendiamo più facile sarà catturarne l’attenzione, ma all’inizio meglio allargare la platea il più possibile. Molti utenti si allontaneranno dopo il primo contatto: è così che inizia la scrematura, per poi passare alla fase due.

Qui il cerchio si stringe: vi arrivano coloro che hanno visto il prodotto e vogliono saperne di più. Si interessano dei dettagli e del brand, cercano recensioni e opinioni. Se tutto li convince, allora andranno al passo successivo, quello che viene chiamato conversione.

L’importanza di una user experience piacevole

Tutti gli utenti che arrivano a questo terzo step stanno entrando nella parte più stretta dell’imbuto. In termini numerici sono molti meno di quanti erano entrati nel primo cerchio, ma non è questo ciò che conta: arriveranno all’acquisto solo coloro che sono realmente interessati e, in fondo, solo quelli contano.

La conversione è proprio il momento in cui l’interesse può diventare acquisto; ormai l’utente sa che quel prodotto può rispondere al suo bisogno, deve solo decidere se comprarlo o meno. E’ anche il momento in cui si prendono i primi contatti: una richiesta di preventivo o di informazioni, l’iscrizione alla newsletter o al download di un prodotto omaggio. In ogni caso, i recapiti dell’utente entreranno nel database dell’azienda.

Così si arriva al fondo dell’imbuto, alla famosa call to action, quella che porta l’utente all’acquisto. L’ideale è che la vendita si concluda subito, senza ripensamenti. Per farlo è fondamentale che l’esperienza sia piacevole da diversi punti di vista. Da una parte è importante presentare proposte allettanti: uno sconto per l’acquisto immediato, un buono per servizi futuri, un secondo prodotto omaggio o simili. Dall’altra, tutta la user experience deve essere semplice e senza intoppi: se l’atto di acquisto è difficoltoso quando si inseriscono i prodotti nel carrello o, peggio ancora, i dati per il pagamento, l’utente migrerà altrove.

Dopo il funnel: la fidelizzazione

Vendere due volte allo stesso cliente è più semplice che trovare clienti nuovi. Qualsiasi imprenditore deve conoscere questa regola: tutti gli utenti giunti agli ultimi due step dell’imbuto hanno in qualche modo preso contatto con la azienda e questi dati sono preziosissimi.

A quel punto il cliente va curato, ringraziandolo per la fiducia accordata e incentivandolo a condividere la propria esperienza. Col tempo si proporranno altri prodotti simili con offerte personalizzate; con un buon lavoro si ottengono clienti abituali, che sono quelli che possono realmente permettere di scalare il proprio business.