Ancora 2 settimane per iscriversi al corso completamente gratuito Butcher Academy 2.0

Il corso, rivolto a persone con età compresa fra i 18 e i 35 anni in cerca di occupazione o con un reddito da lavoro inferiore ai limiti minimi previsti dalla normativa, è co-finanziato dall'Unione Europea nell'ambito dell'intervento regionale denominato Match Point 2 e darà a chi completerà con successo il percorso, la qualifica professionale di Macellaio, Cod. ISTAT 6.5.1.1.1.

"E' una figura professionale molto ricercata dalle aziende partner - commenta Mario Casella, titolare del centro Pastore - che, proprio per questo, hanno collaborato alla progettazione del corso e parteciperanno in maniera attiva nelle docenze e nella formazione in situazione lavorativa (cd. stage) prevista dall'avviso pubblico. Una formula che ha avuto successo con la prima edizione del corso, registrando un'ottima prestazione in termini di esiti occupazionali; tutti gli allievi qualificati hanno continuato l'esperienza lavorativa con l'azienda ospitante o con altre del territorio".

Perché frequentare un corso per diventare macellai? Lo abbiamo chiesto a Tino Graglia, docente di punta della Butcher Academy e imprenditore di successo nel settore della piccola e grande distribuzione di prodotti alimentari nella nostra zona.

"La figura che le aziende chiedono non è più quella del macellaio nella sua concezione industriale, relegata nel magazzino o in una linea a disossare e manipolare grandi sezioni di animale. L'addetto al reparto macelleria che vogliamo selezionare, formare, addestrare e provare in situazione di lavoro è un artigiano che oltre a preparare le carni e le confezioni, si dedichi se serve anche alla cucina e alla vendita, in relazione diretta con il cliente. Deve quindi conoscere le ricette tipiche del territorio e le tecniche di cottura, le nuove tendenze e le diete speciali, deve saper dialogare anche in francese e interagire empaticamente con il cliente".

Siamo di fronte ad una concreta opportunità di inserimento lavorativo e non al solito corso fine a sé stesso. Non rimane che trovare 12 ragazzi determinati a costruirsi una carriera partendo da un mestiere concreto, riconosciuto e ricercato in tutti i Paesi del Mondo.

Per presentare domanda di iscrizione occorre rivolgersi, entro le ore 12:00 del 27 marzo 2023, presso il Centro Pastore di Imperia - Via Delbecchi, 32 (tel. 0183/76231) oppure presso la sede di Ventimiglia - Via Hanbury, 21 (Tel. 0184/1760010). Orario di segreteria: dal Lunedì al Giovedì dalle 8:30 alle 12:30 e dalle 14:30 alle 16:30 - Venerdì dalle 8:30 alle 12:30

Qui tutte le informazioni e la scheda di iscrizione: https://www.centropastore.it/butcher-academy-2/